Hamsik: Düşüneceğim ama…

TRABZONSPOR'DA transfer çalışmalarının öncelikli gündemi haline gelen Marek Hamsik için yetkilendirilen menajerler yurt dışına çıkmıştı. Oyuncunun menajeriyle yurt dışında bir araya gelen kulüp yetkilileri, milli takım kampındaki oyuncuyla da görüntülü konuşarak resmi teklifi iletti. Oyuncuya yıllık ücretin üst limiti olan 1 milyon 500 bin Euro'yu öneren bordo-mavili kulübün yetkili menajerleri sözleşmede bonusları ve imza parasının da detaylarını aktardı. Hamsik resmi teklif karşısında,dedi. Bordomavili kulübün menajerlerinin teklife cevap gelene kadar beklemede olacağı ve ardından görüşmeleri daha somut hale getireceği öğrenildi.