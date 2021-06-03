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Giriş Tarihi: 3.6.2021 18:24 Son Güncelleme: 3.6.2021 18:33

Son dakika: son hazırlık maçına karşısında çıkıyor! İtalya maçı öncesi...

Son dakika: A Milli Takım son hazırlık maçına Moldova karşısında çıkıyor! İtalya maçı öncesi...

Son dakika haberi... için hazırlıklarını sürdüren milliler 11 Haziran tarihinde başlayacak yolunda son hazırlık maçına karşısında çıkıyor. 'nın kentinde oynanacak zorlu mücadele, bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında bu akşam özel maçta karşılaşacağı Moldova önünde hiç kaybetmedi. Türkiye, tarihinde Moldova ile 12'nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.

GOL SAYILARINDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

İki ülke arasındaki rekabette A Milli Takım, gol sayılarında rakibine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan 11 maçta rakibine 29 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İLK MAÇ 1996'DA

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın gollerini 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı kaydetti.

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Son dakika: A Milli Takım son hazırlık maçına Moldova karşısında çıkıyor! İtalya maçı öncesi...
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