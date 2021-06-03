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Giriş Tarihi: 3.6.2021 15:52

hangi kanalda canlı yayınlanacak? , ne zaman? İşte millilerin muhtemel 11’i

Türkiye Moldova maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Moldova saat kaçta, ne zaman? İşte millilerin muhtemel 11’i

hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 öncesindeki son sınavında Moldova ile karşı karşıya gelecek. Bir önceki maçta Gine ile berabere kalan milliler, bu karşılaşmadan galip ayrılarak büyük turnuva öncesi moral depolamak istiyor. Oynanan bu son hazırlık maçı turnuva öncesindeki kadroyu şekillendirmede de Şenol Güneş’e yardım edecek. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi futbolseverler Türkiye Moldova maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye Moldova maçına ilişkin detaylar;

Türkiye Moldova hazırlık maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 öncesindeki son hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş'in kadroyu oluşturmasında yardımcı olacak bu mücadelede turnuvada milliler kazanarak moral depolamak istiyor. Peki, Türkiye Moldova maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Moldova saat kaçta, ne zaman? İşte millilerin muhtemel 11'i

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI YAYIN KANALI

Şifresiz olarak izlenebilecek karşılaşma öncesinde millilerimizin Moldova karşısında üstün konumda olduğu görülüyor. İki takım arasında oynanan son 5 maçta mililer 4 galibiyet alırken, 1 maç ise berabere bitti.

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İşte şifresiz olarak izlenebilecek olan Türkiye Moldova maçına ilişkin detaylar;

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık müsabakası 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Moldova maçı TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

2021'DEKİ 6. MAÇ

Milliler, Moldova mücadelesiyle 2021 yılındaki altıncı maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan milliler, 2 de beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'daki maçta Gine ile golsüz berabere kadı.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).

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Türkiye Moldova maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Moldova saat kaçta, ne zaman? İşte millilerin muhtemel 11’i
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