Faruk Süren'den çarpıcı açıklamalar! Terim-Cengiz kavgasında kim haklı? 'Artık kenara çekilmeli' (Sabah.com.tr - Özel)

"BEN BURAK ELMAS'I TERCİH EDERİM"

Galatasaray ilk kez 6 adayla seçime gidecek. Daha önce 4 adayla gitmiştik, bu sefer 6 aday var. Burak Elmas eski yöneticimiz. 6 aday içinden Burak Elmas ve Metin Öztürk bu göreve 1.5 yıldır hazırlanıyor ve çalışıyorlar. Takım oluşturuyorlar. Gayet iyi bir şekilde çalışıyorlar diyebilirim. Yalın olarak baktığım zaman Burak Elmas'ı tercih ederim. Üst düzey yönetici olarak çalıştı uzun yıllar. Kulüp tecrübesi var ayrıca. Birçok insanı tanıyan ve tanınan biri. Ekibi çok iyi diyebilirim.

Metin Öztürk de iyi çalıştı ama Burak Elmas'ın ekibi daha iyi gibi.

Diğer adaylar gelince, bu adaylar hiç çalışmadan ve hiçbir şey bilmeden aday oluyorlar. 2 yıldır Mali Genel Kurul yapılmadı. Bilmiyoruz ne vaziyette durum. Ama herkes geçmişe göre hazırlandı diye biliyorum. Acele bir şekilde yapılmış listeler var.

Eşref Hamamcıoğlu, o da bizim eski divan başkanımız. Derhal başkanlık görevine soyunmasını da usul olarak yanlış gördüm. Sportmenlik olarak görmüyorum. Bir dönem bekleyip girebilirdi seçime. Ama olabilir elbette kendi kararı. Onun da iyi ekibi var. Galatasaray için kim faydalı olacak ona bakmak lazım.