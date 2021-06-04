Salih Özcan, Almanya U21 Takımı'yla finalde!

Macaristan'ın Fehervar kentindeki MOL Arena Sosto Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesini Almanya 1'inci ve 8'inci dakikalarda Florian Wirtz'in attığı gollerle 2-1 kazandı. Hollanda'nın tek golünü ise 67'nci dakikada Perr Schuurs kaydetti. Köln ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş ile İskoç kulübü Rangers'ın transfer listesinde olduğu ileri sürülen Salih Özcan, Almanya'da ilk 11'de saha çıktı. Ancak genç orta saha 68'inci dakikada sakatlanarak yerini Vitaly Janelt'e bıraktı. Hollanda'da ise ilk 11'de forma giyen Fenerbahçeli orta saha Ferdi Kadıoğlu 68'inci dakikada kenara geldi ve yerine Kaj Sierhuis oyuna girdi.