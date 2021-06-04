Şampiyonluk için artık hazırız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, artık adımlarını daha net atacaklarını söyledi.'a özel açıklamalarda bulunan Ağaoğlu daha önce,sözlerine güncelleme yaparken, "Camia da taraftar da süreci takip ettiği zamanmesajını alıyor. Hocamız da bunu ifade etmekten kaçınmıyor" dedi ve şöyle devam etti: "Bunu yaparken 2 kupa getirdik, şampiyonluğu da sonuna kadar kovaladık. Trabzonspor önümüzdeki sene şampiyonluğun en önemli adaylarındandır."40-50 milyon Euro altında bir kadro ile şampiyon takım göremiyoruz. Trabzonspor aynı hedef için mücadele verirken, ihtiyacı olan kadro bütçesi de 20-25 milyon Euro civarındadır. Bizim de o civarda bir kadro yapılanmasına ihtiyacımız var.."Biz geldiğimiz zaman yayıncı kuruluşun üç puana ödemiş olduğu para 3 milyon 500 bin TL idi. Bugün 2 milyon 20 bin TL'ye indi. Yayıncı kuruluştan aldığımız para %80 azaldı.Uğurcan Avrupa'nın en önemli kalecilerinden biri. Transferiyle ilgili süreç devam ediyor. Ancak beklentimiz oldukça yüksek. Avrupa Şampiyonası sonrası Uğurcan Çakır'ın durumu daha da netlik kazanacaktır.