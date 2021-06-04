Şampiyonluk için artık hazırız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yeni sezon öncesi mesajını net verdi: "3 yılda idari, finansal ve sportif olarak yapılandık. Ayrıca 2 kupa kazandık. Bugünden itibaren mücadelemiz şampiyonluk mücadelesidir. Zaten hocamız da bunu ifade etmekten kaçınmıyor"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, artık adımlarını daha net atacaklarını söyledi. SABAH SPOR'a özel açıklamalarda bulunan Ağaoğlu daha önce, "Şampiyonluk için enaz 3 yıla ihtiyacımız var" sözlerine güncelleme yaparken, "Camia da taraftar da süreci takip ettiği zaman 'Evet bu sene Trabzonspor şampiyonluğunen büyük adayıdır' mesajını alıyor. Hocamız da bunu ifade etmekten kaçınmıyor" dedi ve şöyle devam etti: "3 yılda hem idari hemfinansal hem de sportif olarak yapılandık. Bunu yaparken 2 kupa getirdik, şampiyonluğu da sonuna kadar kovaladık. Trabzonspor önümüzdeki sene şampiyonluğun en önemli adaylarındandır. Bugünden itibaren mücadelemizşampiyonluk mücadelesidir."
HEDEF 40-50 MİLYON!
"40-50 milyon Euro altında bir kadro ile şampiyon takım göremiyoruz. Trabzonspor aynı hedef için mücadele verirken, ihtiyacı olan kadro bütçesi de 20-25 milyon Euro civarındadır. Bizim de o civarda bir kadro yapılanmasına ihtiyacımız var. Şu an ekonomisidüzelen ve ödemeleri günü gününeyapılan takım konumuna geldik."
YAYIN GELİRİ %80 AZALDI
Biz geldiğimiz zaman yayıncı kuruluşun üç puana ödemiş olduğu para 3 milyon 500 bin TL idi. Bugün 2 milyon 20 bin TL'ye indi. Yayıncı kuruluştan aldığımız para %80 azaldı.
UĞURCAN'IN SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Uğurcan Avrupa'nın en önemli kalecilerinden biri. Transferiyle ilgili süreç devam ediyor. Ancak beklentimiz oldukça yüksek. Avrupa Şampiyonası sonrası Uğurcan Çakır'ın durumu daha da netlik kazanacaktır.