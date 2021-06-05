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Giriş Tarihi: 5.6.2021 18:57 Son Güncelleme: 5.6.2021 19:55

'da 2 transfer! İmzalar atıldı...

Galatasaray'da 2 transfer! İmzalar atıldı...

Zorlu sezonun ardından şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran 'da başkanlık seçimi merakla beklenirken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak olan sarı kırmızılarlar transferleri yapmaya başladı. Galatasaray'da 2 oyuncu şimdiden transfer edildi. İşte Galatasaray'ın yeni transferleri ve detayları...

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Bir yandan başkanlık seçiminde kimin başkan olacağı merak konusuyken diğer yandan da transferde adımlar atılıyor. Galatasaray 2 oyuncuyu transfer etti.

ALPASLAN ÖZTÜRK VE AYTAÇ KARA İMZAYI ATTI

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, sarı-kırmızılıların Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile 3 yıllık ön protokol imzaladığını söylerken, Ömer Bayram'ın da sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

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GALATASARAY'A YENİ ORTA SAHA

Orta sahada Younes Belhanda ve Gedson Fernandes'i kaybeden Galatasaray sürpriz bir transfere imza atıyor. Sarı-Kırmızılılar Mostafa Mohamed'in ardından orta sahaya bir başka Mohamed'i getiriyor.

Kulübeye Aytaç Kara hamlesinde bulunan sarı-kırmızılı takımın orta sahasına ilk 11 düzeyinde düşündüğü takviyenin Mohamed Ali Ben Romdhane olduğu öğrenildi.

MİLLİ TAKIM FORMASI DA GİYİYOR

Esperance takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncu listenin ilk sırasına yazıldı. Sarı-kırmızılı idareciler, kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mohamed için için yazılı teklifini sundu.

Ülkesinde geleceğin yıldızı gözüyle bakılan genç yetenek, ön libero, 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

MOHAMED ALI BEN ROMDHANE KİMDİR?

6 EYLÜL 1999 Tunus doğumlu… 1.85 boyunda. Esperance U19 takımından 2018 yılında A Takıma geçiş yaptı. 20 Ekim 2019'dan itibaren A Milli Takım kariyeri başladı. 4 maça çıktı.

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Galatasaray'da 2 transfer! İmzalar atıldı...
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