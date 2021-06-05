Video Spor Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 3 imza birden! Canlı yayında açıkladı

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 3 imza birden! Canlı yayında açıkladı

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 3 imza birden! Canlı yayında açıkladı
05.06.2021 | 18:13

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, sarı-kırmızılıların Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile 3 yıllık ön protokol imzaladığını söylerken, Ömer Bayram'ın da sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. (GS spor haberi)

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