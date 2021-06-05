Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 3 imza birden! Canlı yayında açıkladı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Işın Çelebi adaylıktan çekildi 05.06.2021 | 18:08
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Son dakika: "Fenerbahçe Okay Yokuşlu ile ilgileniyor" 05.06.2021 | 18:06
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Şenol Güneş: İtalya maçında bu duyguyla oynayacaklar 04.06.2021 | 00:41
02:23
Çağlar Söyüncü: İtalya maçı için iyi çalışıyoruz 04.06.2021 | 00:39
01:35
Altay Bayındır: Önemli olan milli takımın başarısıdır 03.06.2021 | 23:20
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Valentin Rosier’in menajeri Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul’da 03.06.2021 | 01:16
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10 yaşındaki ‘Kayserili Messi’ çalımlarıyla hayran bırakıyor | Video 02.06.2021 | 14:26
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Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi İstanbul'da görüşecek 01.06.2021 | 13:43
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Servet Çetin: "Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile devam etmeli" | Video 01.06.2021 | 10:54
01:25
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Lucas Biglia yarışı! 01.06.2021 | 09:18
08:16
THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes İstanbul'a döndü! 31.05.2021 | 16:47
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, sarı-kırmızılıların Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile 3 yıllık ön protokol imzaladığını söylerken, Ömer Bayram'ın da sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. (GS spor haberi)