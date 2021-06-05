Gözü kulağı Hamsik’te

Trabzonspor, Slovak orta sahaya yaptığı teklifi 250 bin Euro artırdı. 33 yaşındaki oyuncunun pazartesiye kadar geri dönüş yapması bekleniyor
Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'da transfer gündeminin ilk sırasındaMarek Hamsik yer alıyor. Slovak futbolcuya geçtiğimiz günlerde resmi teklifini sunan bordo-mavililer, beklemeye geçmişti. Hamsik'e tavan ücret 1.5 milyon Euro'nunyanı sıra bonuslar ve imza parası teklifeden bordo-mavililer, en geç önümüzdekipazartesi günü Hamsik'tenbir geri dönüş bekliyor. Karadeniz ekibi, 33 yaşındaki oyuncunun kararına göre yol haritası belirleyecek. Hamsik için son olarak yapılan 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra bonus ve imza parasını içeren 750 binEuro'luk teklif, 250 bin Euro daha artırılarak 1milyon Euro'ya çıkarıldı.