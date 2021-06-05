Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gözü kulağı Hamsik’te
Giriş Tarihi: 5.6.2021

Gözü kulağı Hamsik’te

YUNUS EMRE SEL
Gözü kulağı Hamsik’te

, Slovak orta sahaya yaptığı teklifi 250 bin Euro artırdı. 33 yaşındaki oyuncunun pazartesiye kadar geri dönüş yapması bekleniyor

Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'da transfer gündeminin ilk sırasında Marek Hamsik yer alıyor. Slovak futbolcuya geçtiğimiz günlerde resmi teklifini sunan bordo-mavililer, beklemeye geçmişti. Hamsik'e tavan ücret 1.5 milyon Euro'nun yanı sıra bonuslar ve imza parası teklif eden bordo-mavililer, en geç önümüzdeki pazartesi günü Hamsik'ten bir geri dönüş bekliyor. Karadeniz ekibi, 33 yaşındaki oyuncunun kararına göre yol haritası belirleyecek. Hamsik için son olarak yapılan 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra bonus ve imza parasını içeren 750 bin Euro'luk teklif, 250 bin Euro daha artırılarak 1 milyon Euro'ya çıkarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yıllar sonra gözyaşları içinde itiraf etti! ‘Annemi sevemedim’
Son dakika haberler: Emekliye çifte bayram! Memura zam geliyor
Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor...
Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kapıyor! Sergen Yalçın...
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması
Son dakika: Alexander Sörloth'un babasından transfer açıklaması! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...
Faruk Süren'den çarpıcı açıklamalar! Terim-Cengiz kavgasında kim haklı? 'Artık kenara çekilmeli' (Sabah.com.tr - Özel)
SON DAKİKA! 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor
Hibe desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman bitiyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözü kulağı Hamsik’te
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA