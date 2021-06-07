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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Saracchi için kiralama teklifi

Saracchi için kiralama teklifi
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi RB Leipzig takımında bulunan Saracchi'yi kiralamak için hamle yaptı. 23 yaşındaki sol bekin 'de oynama fikrine sıcak baktığı öğrenilirken, sakatlıklar nedeniyle 13 maç kaçırması ise kafalarda soru işareti oluşturdu. Bu arada yönetim, Meling için Nimes kulübüne yaptığı son teklife cevap bekliyor. Fransız kulübünün 4 milyon Euro'luk bonservis rakamında ısrar etmesi nedeniyle en son 2 milyon 500 bin Euro'ya kadar çıkan yönetim, gelecek cevaba göre bu transferle ilgili bir karar verecek.

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Saracchi için kiralama teklifi
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