Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş iddia! "Duyumlarımız Sergen Yalçın'ın..."
Giriş Tarihi: 7.6.2021 09:51 Son Güncelleme: 7.6.2021 13:12

: 'ten flaş iddia! "Duyumlarımız 'ın..."

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

haberi... yazarı , , ve 'ta yaşanan teknik direktör gelişmelerini değerlendirdi. Usta isim, Beşiktaş teknik direktörü ve Fenerbahçe Başkanı 'la ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

yazarı , , ve 'ta yaşanan teknik direktör gelişmelerini değerlendirdi. Usta isim, Beşiktaş teknik direktörü ve Fenerbahçe Başkanı 'la ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

DOĞRU BİR EKİPLE BENITEZ İŞ YAPAR

- Ali Koç, Alman ya da Portekiz dedi ama İspanyol Benitez adı iyiden iyiye dillendi. Benitez uygun isim olur mu?

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

"Göreve geldiğinde 'Yetiştirip; satacağız. Borçlarımızı başka türlü ödeyemeyiz' dedi . Cocu seçimi bu yüzdendi. Az kalsın takım küme düşecekti. Plan önemli ama doğru dinamikleri kullanmak gerekiyor.

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

Emre Belözoğlu'ndan vazgeçiyorsanız, üst düzey bir teknik adam getirmeniz gerekir. Çünkü Emre Hoca da 'nin dinamiklerine çok hakimdi.

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

, Rıdvan Dilmen'e "Benitez ile görüşmedim" demiş. Bunu okuyana kadar hep doğru olmasını istediğim bir dedikoduydu.

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

Takıma inanan, astronomik transferler yapmayan, duruma göre taktiğini esneten bir hoca Benitez. Ekibini doğru oluşturursanız, size yeni bir takım yaratır, için yeni bir çağ başlatabilir."

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

GALATASARAY SAKİN VE AKILLI OLMALI

- Galatasaray'daki başkanlık yarışını ve yaşananları nasıl yorumlarsınız. Bu durum yeni sezonda takımı nasıl etkiler?

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

"Seçimleri kimin kazanacağından çok, gelecek yönetimin teknik adam seçimi daha önemli olacak. Takımdan ayrılanlar nedeniyle en az altı tane ilk 11 oyuncusu almaları gerekiyor.

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

Bunun için yüzde 20'lik küçülmeyi ve harcama limitlerini de görmeliler. Dolayısıyla "pahalı" kadrolarla çalışan ile mi anlaşmak, yoksa kadro kalitesini yükselten bir ekip mi bulmak gerekecek, o zaman anlayacaklar.

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

Kulüp mali olarak bu kadar çöküntüdeyken, 20 Temmuz'da başlayacak ön elemeler için bir haftaya kadar sezonu açmak gerekirken, sakin ve akıllı kalmak zorundalar. İşleri çok zor."

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

SERGEN YALÇIN HAKKINI İSTİYOR

- Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Beşiktaş'ta da hoca sorunu var. Sergen Yalçın henüz imza atmadı. Neden bu kadar uzadı sizce?

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

"Duyumlarımız 'ın kendisi ve ekibi için 25 milyon TL (2.5 milyon Euro) istediği yönünde. 1.5 sezondur neredeyse 'bedavaya' çalıştılar. Şimdi iki kupanın hakkını istiyorlar ve haklılar.

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

Sergen Hoca, başkan ile sorunları olmadığını açıkladı ama A Spor röportajında, "Yerimize hoca aradıklarını da biliyoruz" diyerek gönül koyduğunu da söyledi.

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

Bu nedenle 'ı, ve 'den ayırmak gerekiyor. Onlar kendi aralarında "iade-i itibar" görüşmeleri yapacaklar.

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

'in son açıklamaları ve başkan adaylarının yaklaşımına baktığımızda, yönetim hocayı değil de, Fatih Terim çalışacağı başkanı seçecek gibi.

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

Bence yeni hoca ile anlaştı. Sadece yıpranmaması ve seçimde kongre üyelerinin karşısına güçlü çıkmak için bekliyor."

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

'YENİLSEK BİLE' DEMEK HOŞ DEĞİL

- EURO 2020 için geri sayım başladı. İtalya karşısında ve turnuvada şansımızı nasıl görüyorsunuz?

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

"İtalya'nın Çekya maçını izlediğimde gözüm korktu. İnsigne'nin yönettiği, baskıyı doğru yapan ve rakibin ensesinden ayrılmayıp, pas örgüsü kuran bir takım gördüm. Rakibin gücü de bunu önlemeye yetmedi, eklemek lazım.

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

Hollanda ve Norveç de böyle oynamak istediler ama çok iyi cevap verdik. İyi bir kaleci performansı ve konsantrasyonu yüksek defansif yerleşmeye ihtiyacımız var. Daha önce yaptık, yine yaparız. Bu, oyuncularımıza güven verecektir.

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

Şenol Güneş'in bu maçı konuşurken, sürekli 'yenilsek bile' demesi hoşuma gitmedi. Umarım rakibi etkilemek adına bir taktiktir. Futbolun gerçeğinde onlar favori ama bir takım yenilmeyi 'normal sonuç' görerek maça çıkmaz.

Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş Sergen Yalçın iddiası! Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı

Ben "Türk Duvarı"na ve orta saha kalitemize güveniyorum. İtalyanlar'ın ekstra oyuncuları var, bizim de var. Şenol Hoca'ya düşen bunu oyunculara anımsatmak."

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Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş iddia! "Duyumlarımız Sergen Yalçın'ın..."
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