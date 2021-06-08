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Giriş Tarihi: 8.6.2021

24 saat süre istedi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
24 saat süre istedi

Kazanılan çifte kupanın ardından Çeşme’de tatilde olan , 10 milyon TL net maaş ve bonuslar şeklindeki teklife “Düşüneyim” dedi. İstediği 24 saatlik süre bugün doluyor

Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş'ta gözler 'da... 48 yaşındaki teknik adam, kariyerinin ilk şampiyonluklarının ardından İzmir'in Çeşme ilçesine giderken, yeni sözleşme için ilk görüşme burada gerçekleşti. Tatil için ailesiyle bu bölgeye giden Asbaşkan Emre Kocadağ, Yalçın ile buluşup, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teklifini iletti.

BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER
Yalçın'a 1 yıllık sözleşmenin yanı sıra 10 milyon TL net maaş ve bonuslar önerildi. Geçen sezon 6 milyon TL ücret alan Sergen Yalçın para konuşmazken, sadece düşünmek için 24 saat süre istedi. Yalçın'ın istediği süre normal şartlarda bugün dolacak. Şampiyon hoca ile Emre Kocadağ'ın bugün bir kez daha buluşması ve kararını iletmesi bekleniyor.

ROSİER İLE NİKAH YAKIN
Beşiktaş'ın geçen sezon Portekiz ekibi Sporting'den kiraladığı ve performansından memnun kaldığı Valentin Rosier'in, takımda tutulması için yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor. Yönetici Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki Fransız sağ bekin menajerini İstanbul'a davet etmiş, "Kalmak istiyoruz" yanıtını alınca da Portekiz kulübü ile pazarlıklar sıklaşmıştı. İlk etapta 1 milyon Euro kiralama ücretinin yanında 3 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklif eden Beşiktaş, son olarak bir sonraki satıştan %15 pay içeren bir maddeyi de ekledi. Sporting'in sadece payın oranını ve satın alma opsiyonunu artırmaya çalıştığı belirtildi.

SALİH UÇAN YOLA ÇIKTI
Adı Beşiktaş'la anılan Salih Uçan dün Alanyaspor'a veda etti. Sosyal medya üzerinden turuncu-yeşilli takıma teşekkür eden 27 yaşındaki orta saha sözlerini "Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor" diyerek bitirdi. Süper Lig için 2021-22 yaz transfer döneminin 10 Haziran Perşembe günü resmen başlamasının ardından Beşiktaş'ın Salih'i açıklaması bekleniyor. İmza 3 yıllık olacak.

GÖZÜ HARİT'TE
Bundesliga'dan küme düşen Schalke'de birçok oyuncuyla yollar ayrılırken sözleşmesi bulunanların da ayrılık isteğinde olduğu kaydedildi. Alman ekibinden daha önce Bentaleb ve Suat Serdar isimleri gündeme gelse de Kartal'ın gözünün Amine Harit'te olduğu, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi. 23 yaşındaki 10 numaranın menajeri, Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu N'Koudou'nun da menajerliğini yapıyor.

RUS DERBİSİ!
Beşiktaş'ta küllerinden doğan ve 45 maçta 23 gol, 5 asist kaydeden Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nda da gollerine devam ediyor. 26 yaşındaki forvet için şimdiden iki Rus ekibi Sportak Moskova ile CSKA Moskova yarışa girmiş durumda. 1 yıl daha sözleşmesi olan hücum oyuncusu için Beşiktaş masada yazılı teklif görmek istiyor.

1 SORU-2 CEVAP
Sergen Yalçın'ın imza sürecinin bu kadar uzaması normal mi?

ALİ GÜLTİKEN
Transfer çalışması imzayı geciktiriyor
Bir anlaşma olduğunu, negatif bir durum bulunmadığını düşünüyorum. Genel kanaatim, en kısa sürede imzalar atılacaktır. Normal şartlarda, bu tür başarıların olduğu bir yerde bu işlerin kısa sürede bitirilmesi lazım. Ama gönül birlikteliği olduğu için diğer detayların neticelendirilmesi için görüşmeler vardır. Net olan tek şey; mutlaka Sergen Yalçın ile devam edilmelidir. Transfer konusu önemli. Başarılı bir sezonun ardından gelecek sezon bunun üstüne çıkmak gerekir. Bu durum da kadro olarak yapılandırmada yeni süreçleri getiriyordur ve karşılıklı talepler görüşmeleri uzatıyordur. Karşılıklı talepler derken bu; transferin hem yönetim hem de Sergen Hoca tarafından detaylı konuşulmasıdır.

MURAT ÖZBOSTAN
Yollar ayrılırsa hiç sürpriz olmaz
Sorunlar olduğu için imza süreci uzadı. İki tarafın da karşılıklı beklentileri var. Normalde bu imzanın lig bittikten sonra atılması gerekirdi. Beşiktaş'ın gündemi 20 gündür Sergen Yalçın! Özellikle Yalçın'ın A Spor'daki röportajında söylediği 'Ligin başında arkamdan bazı isimler arandı' sözleri önemliydi. Buna bir de rakamlar ve transferler eklendi. Erol Bulut, G.Antep'ten 1.1 milyon Euro alıyorsa Sergen Yalçın da Beşiktaş'tan 2 milyon Euro'yu almalıdır. Fakat paranın dışında belli ki başka konular da var. Özellikle transferde hocanın tam yetki istemesi, yönetimin buna sıcak bakmaması... Son noktada, '1 yıl daha yola devam edelim, sonrasına bakarız'a gelindi. Yüzde 80 imzalar atılır. Ama yüzde 20 ipler kopabilir. Hiç sürpriz olmaz bu!

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