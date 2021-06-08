24 saat süre istedi

Kazanılan çifte kupanın ardından Çeşme’de tatilde olan Sergen Yalçın, 10 milyon TL net maaş ve bonuslar şeklindeki teklife “Düşüneyim” dedi. İstediği 24 saatlik süre bugün doluyor
Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuile kapatan Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın'da... 48yaşındaki teknik adam, kariyerinin ilk şampiyonluklarınınardından İzmir'in Çeşme ilçesine giderken, yeni sözleşmeiçin ilk görüşme burada gerçekleşti. Tatil için ailesiylebu bölgeye giden Asbaşkan Emre Kocadağ, Yalçın ilebuluşup, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teklifini iletti.
BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER
Yalçın'a 1 yıllık sözleşmenin yanı sıra 10 milyonTL net maaş ve bonuslar önerildi. Geçen sezon6 milyon TL ücret alan Sergen Yalçın parakonuşmazken, sadece düşünmek için 24 saatsüre istedi. Yalçın'ın istediği süre normalşartlarda bugün dolacak. Şampiyon hoca ileEmre Kocadağ'ın bugün bir kez daha buluşmasıve kararını iletmesi bekleniyor.
ROSİER İLENİKAH YAKIN
Beşiktaş'ın geçen sezon Portekiz ekibi Sporting'den kiraladığı ve performansından memnun kaldığı Valentin Rosier'in, takımda tutulması için yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor. Yönetici Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki Fransız sağ bekin menajerini İstanbul'a davet etmiş, "Kalmak istiyoruz" yanıtını alınca da Portekiz kulübü ile pazarlıklar sıklaşmıştı. İlk etapta 1 milyonEuro kiralama ücretininyanında 3 milyonEuro zorunlu satın almaopsiyonu teklif eden Beşiktaş, son olarak birsonraki satıştan %15pay içeren bir maddeyi de ekledi. Sporting'in sadece payın oranınıve satın alma opsiyonunuartırmaya çalıştığı belirtildi.
SALİH UÇAN YOLA ÇIKTI
Adı Beşiktaş'la anılan Salih Uçan dün Alanyaspor'a veda etti. Sosyal medya üzerinden turuncu-yeşilli takıma teşekkür eden 27 yaşındaki orta saha sözlerini "Artık benimiçin bambaşka bir yolculuk başlıyor" diyerek bitirdi. Süper Lig için 2021-22 yaz transferdöneminin 10 Haziran Perşembe günü resmenbaşlamasının ardından Beşiktaş'ın Salih'i açıklaması bekleniyor. İmza 3 yıllık olacak.
GÖZÜ HARİT'TE
Bundesliga'dan küme düşen Schalke'de birçok oyuncuyla yollar ayrılırken sözleşmesi bulunanların da ayrılık isteğinde olduğu kaydedildi. Alman ekibinden daha önce Bentalebve Suat Serdar isimleri gündeme gelse de Kartal'ın gözünün Amine Harit'te olduğu, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi. 23yaşındaki 10 numaranın menajeri, Beşiktaş'ın Fransız futbolcusuN'Koudou'nun da menajerliğini yapıyor.
RUS DERBİSİ!
Beşiktaş'ta küllerinden doğan ve 45 maçta23 gol, 5 asist kaydeden Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nda da gollerine devam ediyor. 26 yaşındaki forvet için şimdiden iki Rus ekibi Sportak Moskovaile CSKA Moskova yarışa girmiş durumda. 1 yıldaha sözleşmesi olanhücum oyuncusu içinBeşiktaş masada yazılıteklif görmek istiyor.
1 SORU-2 CEVAP
Sergen Yalçın'ın imza sürecininbu kadar uzaması normal mi?
ALİ GÜLTİKEN
Transfer çalışması imzayı geciktiriyor
Bir anlaşma olduğunu, negatif bir durum bulunmadığını düşünüyorum. Genel kanaatim, en kısa sürede imzalar atılacaktır. Normal şartlarda, butür başarıların olduğu bir yerde bu işlerinkısa sürede bitirilmesi lazım. Ama gönül birlikteliğiolduğu için diğer detayların neticelendirilmesiiçin görüşmeler vardır. Net olan tek şey; mutlaka Sergen Yalçın ile devam edilmelidir. Transfer konusu önemli. Başarılı bir sezonun ardından gelecek sezon bunun üstüne çıkmak gerekir. Bu durum da kadro olarak yapılandırmada yeni süreçleri getiriyordur ve karşılıklı talepler görüşmeleri uzatıyordur. Karşılıklı talepler derken bu;transferin hem yönetim hem de Sergen Hocatarafından detaylı konuşulmasıdır.
MURAT ÖZBOSTAN
Yollar ayrılırsa hiç sürpriz olmaz
Sorunlar olduğu için imza süreci uzadı. İki tarafın da karşılıklı beklentileri var. Normalde bu imzanınlig bittikten sonra atılması gerekirdi. Beşiktaş'ın gündemi 20 gündür Sergen Yalçın! Özellikle Yalçın'ın A Spor'daki röportajında söylediği 'Ligin başındaarkamdan bazı isimler arandı' sözleri önemliydi. Buna bir de rakamlar ve transferler eklendi. Erol Bulut, G.Antep'ten 1.1 milyon Euro alıyorsaSergen Yalçın da Beşiktaş'tan 2 milyonEuro'yu almalıdır. Fakat paranın dışında belli ki başka konular da var. Özellikle transferde hocanın tam yetki istemesi, yönetimin buna sıcak bakmaması... Son noktada, '1 yıl daha yola devam edelim, sonrasına bakarız'a gelindi. Yüzde 80 imzalar atılır. Ama yüzde 20 ipler kopabilir. Hiç sürpriz olmaz bu!