Trabzonspor'da Marek Hamsik imzaya kaldı

8 KEZ YILIN FUTBOLCUSU OLDU

- Kariyerinde 645 maça çıkan Hamsik 139 gol attı, 104 asist yaptı.

- Slovakya A Milli Takım formasını 126 kez sırtına geçiren deneyimli futbolcu 26 gol atmayı başardı.

- 33 yaşındaki Marek Hamsik 8 kez Slovakya'da yılın futbolcusu seçilmeyi başardı.

- Kariyerinde üç kupa olan Hamsik, Napoli ile 2 kez İtalya Kupası'nı, 1 kez de İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

- Hamsik için bugüne kadar toplam 26 milyon Euro bonservis ödendi.