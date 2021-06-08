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Giriş Tarihi: 8.6.2021 07:01 Son Güncelleme: 8.6.2021 07:33

'da imzaya kaldı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'da Marek Hamsik imzaya kaldı

'da ile her konuda anlaşmaya varıldı. 1.5 milyon Euro maaş ve 600 bin Euro imza parasını kabul eden 33 yaşındaki oyuncunun evrakları Slovakya Milli Takımı kampına gönderildi. 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat için ıslak imza bekleniyor.

'un yaklaşık 20 gündür kadrosuna katmak için yoğun çaba verdiği transferinde önemli gelişme yaşandı. Bordo-mavili takımın 1 milyon 500 bin Euro maaş, 600 bin Euro imza parası, 250 bin Euro şampiyonluk primi ve çeşitli bonusları içeren sözleşme önerisini kabul eden oyuncu, ailesiyle durumu değerlendirmek için süre istemişti.

Bu arada 33 yaşındaki oyuncunun maddi konuları kabul etmesi üzerine hazırlanan resmi sözleşme ise yetkili menajer tarafından Slovakya Milli Takımı kampında bulunan oyuncuya iletildi. Marek Hamsik'in kısa süre içerisinde bu evrakları imzalayarak Trabzonspor'a olumlu dönüş yapması bekleniyor. Bu arada Hamsik'in imzalaması durumunda sözleşmenin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıl olduğu da öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını 'da geçiren Hamsik 6 maçta oynayıp 1 gol buldu.

8 KEZ YILIN FUTBOLCUSU OLDU

- Kariyerinde 645 maça çıkan Hamsik 139 gol attı, 104 asist yaptı.

- Slovakya A Milli Takım formasını 126 kez sırtına geçiren deneyimli futbolcu 26 gol atmayı başardı.

- 33 yaşındaki Marek Hamsik 8 kez Slovakya'da yılın futbolcusu seçilmeyi başardı.

- Kariyerinde üç kupa olan Hamsik, ile 2 kez İtalya Kupası'nı, 1 kez de İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

- Hamsik için bugüne kadar toplam 26 milyon Euro bonservis ödendi.

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Trabzonspor'da Marek Hamsik imzaya kaldı
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