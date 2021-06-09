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Giriş Tarihi: 9.6.2021 08:49 Son Güncelleme: 9.6.2021 09:06

EURO 2020 -Türkiye maçı öncesi İtalyan hükümetinden skandal karar!

UĞUR ÇEM
EURO 2020 İtalya-Türkiye maçı öncesi İtalyan hükümetinden skandal karar!

EURO 2020'nin açılış maçı olan -Türkiye maçı öncesi skandal bir karar alındı. İtalyan hükümeti maça 48 saat kala Türkiye’den gelen taraftarlara kapılarını kapadı. Türk vatandaşlarına vize vermemek adına her türlü zorluğu çıkartan İtalyanlar, bölgesi dışından ülkeye girişi yasaklayan bir karar aldı. Cuma günü sadece Schengen’e dahil olan Avrupa ülkelerinden Türkler maça gidebilecek. Alınan karar sonrası büyük tepki oluştu.

ile Türkiye arasında oynanacak EURO 2020 açılış maçı öncesi Türk futbolseverlere bilet kısıtlaması geldi. İtalyan gazetesi La Repubblica'da yer alan habere göre; EURO 2020'nin açılış maçı için Türk taraftarlar da bilet satın aldı. Ancak İtalyan hükümeti, Schengen bölgesi dışından ülkeye girişleri yasakladı. Sadece bölgesi ülkelerinin vatandaşları İtalya'ya girebilirken, açılış maçı öncesi bu durum büyük skandal olarak yorumlandı.

18 BİN 175 TARAFTARA YER AYRILDI

Bu karar büyük tepki çekerken, İtalya hükümet yetkilileri, uygulamayı değiştirmezse Olimpico tribünlerinde çok az Türk taraftar yer alabilecek. Ancak bu taraftarlar da Türkiye'den değil Schengen'e dahil olan Avrupa ülkelerinden giden vatandaşlarımız olabilecek.

Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpico'da Türkiye ile İtalya arasında oynanacak karşılaşma için tribünlerde stadyumun kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 18 bin 175 taraftara yer ayrılmıştı. Bu arada İtalya Konsolosluğu da başvuruda bulunan Türk vatandaşlarına vize vermiyor.

ÇİZME'YE BİRE BİR HAZIRLIK

EURO 2020'de açılış maçını cuma günü İtalya ile oynayacak olan , karşılaşmaya kilitlenirken teknik direktör , zorlu rakibi oyuncularına anlatmaya başladı. Kamp öncesi her futbolcuya İtalya'yla ilgili detaylı analiz ve maç görüntüleri yollayan tecrübeli çalıştırıcı, son 3 gündür de özel olarak mevki mevki toplantılar yaparak rakibin artı ve eksileri hakkında bilgi veriyor.

BİZİM ÇOCUKLAR İTALYA YOLCUSU

Dün akşam teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanla Almanya kampını tamamlayan , bugün ilk maçın oynanacağı Roma'ya geçecek.

FATİH TERİM ROMA YOLCUSU

TFF, İtalya maçı için eski Milli Takım hocalarını Roma'ya davet etti. , ve Lucescu olumlu yanıt verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Roma'ya adeta çıkarma yapacak. Ay-Yıldızlı takımı, İtalya ile oynayacağı kritik maçta Süper Lig kulüp başkanları, Milli Takım'ı çalıştırmış eski teknik adamlar ve geniş bir davetli topluluğu destekleyecek. Özellikle davet gönderilen Milli Takım'da görev yapmış teknik direktörlerden Fatih Terim, Lucescu ve Mustafa Denizli'nin bu çağrıya olumlu yanıt verdiği ve Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı karşılaşmada Bizim Çocuklar'a tribünden destek olacağı öğrenildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir de önceki gün Kulüpler Birliği'yle yapılan toplantıda Süper Lig başkanlarına, "Hep beraber Roma'da olalım. Sizi de İtalya'ya bekliyoruz. Milli Takımımız'a destek verelim" dedi.

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EURO 2020 İtalya-Türkiye maçı öncesi İtalyan hükümetinden skandal karar!
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