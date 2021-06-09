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Giriş Tarihi: 9.6.2021 13:08

Marek Hamsik Trabzonspor'un 8. Slovak ve 154. yabancı transferi oldu!

AA
Marek Hamsik Trabzonspor'un 8. Slovak ve 154. yabancı transferi oldu!

Trabzonspor, dün kadrosuna kattığı Slovak futbolcu Marek Hamsik ile 54 yıllık tarihindeki 154. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Trabzonspor, dün kadrosuna kattığı Slovak futbolcu Marek Hamsik ile 54 yıllık tarihindeki 154. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start veren Trabzonspor, ilk olarak İtalya'nın Parma Kulübünden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibi, Marek Hamsik ile bu sezon 3. transferini gerçekleştirdi.

SLOVAKLAR İKİNCİ SIRADA

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, 18 futbolcu ile Brezilyalı olurken, bu oyuncuları 8 futbolcu ile Slovaklar takip etti. Marek Hamsik transferiyle 8. kez Slovak bir futbolcu ile anlaşan Karadeniz ekibi, Belçika'dan 7, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'den 5'er oyuncuyu renklerine bağladı.

AHMET AĞAOĞLU, 30 YABANCI OYUNCU TRANSFER ETTİ

Bordo-mavili kulüpte 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan , 3 yıllık dönemde 30 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Ağaoğlu döneminde Amiri, Hosseini (İran), Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya), Ekuban (Gana), Andjusic (Bosna Hersek), Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, (Portekiz) Sörloth, Trondsen (Norveç), Sturridge, (İngiltere), (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio, Peres (Brezilya), Plaza (Ekvador), Afobe (Kongo), Diabate (Mali), Djaniny (Yeşil Burun Adaları), Bakasetas (Yunanistan), Gervinho (Fildişi Sahili) ve Marek Hamsik ile sözleşme imzalandı.

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Marek Hamsik Trabzonspor'un 8. Slovak ve 154. yabancı transferi oldu!
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