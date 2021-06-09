Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu için karar verildi! EURO 2020 öncesi bomba teklif...

Son dakika... Galatasaray'da gözler 19 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçiminde ancak transferde de çalışmalar devam ediyor. Devre arasında İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nu yeniden takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, beklediği cevabı alamadı. Galatasaray'ın gündemine dair son gelişmeleri canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, Brentford'un Halil'i şu aşamada satmayı düşünmediğini ve sezon öncesi kampta görmek istediğini ifade etti.
EURO 2020'de ay-yıldızlı formayı giymeye hazırlanan Kerem Aktürkoğlu'na Fransız ekibi Marsilya'nın talip olduğunu aktaran Kaplan, Onyekuru ve Feghouli için ise Yunan takımı Olympiakos'un ısrarcı olduğunu belirtti.
İşte Emre Kaplan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın transfer gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Bir süredir Brentford kulübünün Halil'le ilgili vereceği karar bekleniyordu.
Galatasaray'da Kerem ve Halil gelişmesi! EURO 2020 öncesi bomba teklif
Sarı-kırmızılı ekip, bugün Halil'in yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve Brentford'a bu teklifi iletti. Ancak İngilizler genç oyuncuyu satmayı veya düşünmediklerini iletti.
Brentford, Halil Dervişoğlu'nun sezon öncesi kampa davet edecek ve oyuncunun son durumunu görecek. Şu an için gelen tüm teklifleri reddetti Brentford.
Halil'in temsilcileri de bu durumu Galatasaray'a iletti. Brentford'un birinci forveti Ivan Toney'nin kararı da Halil'in geleceğini etkileyecek. Toney takımda kalırsa, Halil'in kiralanma olasılığı biraz daha artacak. Toney iyi bir bonservis bedeli karşılığında satılırsa Halil takımda tutulacak.
Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifler var Galatasaray'a. Ancak henüz resmiyete dökülmedi.
Marsilya'nın 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı takıma iletildi.
Şu anda Galatasaray cephesi beklemede. Seçim öncesi böyle bir karara imza atmak istemiyor yönetim. Kerem'le ilgili kararı yeni yönetim verecek.
Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Feghouli ile ilgili somut gelişmeler var. Olmypiakos ile görüşmüştü Feghouli ve 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat talebi olmuştu.
Yunan ekibi bu teklifi kabul etmemişti. Şimdi ise yeni bir öneride bulundular. Olympiakos, Cezayirli yıldıza 1.5 milyon euro maaş teklif etti ve Galatasaray'a da bonservis ödemek istemiyorlar.
Deneyimli yıldız düşünmek için zaman istedi. Yönetim, Feghouli'nin 3 milyon 850 bin euro'luk maaşından kurtulmak istiyor.
Sarı-kırmızılı takımı ilgilendiren bir diğer transfer haberi de Onyekuru ile alakalı. Feghouli'yi isteyen Olympikaos, Onyekuru için de devrede.
Galatasaray'ın 11 Haziran'a kadar bir opsiyonu var Onyekuru ile ilgili ama bu opsiyon kullanılmayacak. İlerleyen dönemde daha uygun maliyetle alınması gündeme gelebilir.
Ancak Olympiakos, Monaco ile büyük oranda anlaştı. Ama burada oyuncunun tavrı belirleyeci olacak ve Onyekuru kariyerine İstanbul'da, Galatasaray'da devam etmek istiyor. Olympiakos hem Onyekuru hem de Galatasaray'dan haber bekliyor.