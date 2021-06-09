Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu için karar verildi! EURO 2020 öncesi bomba teklif...

Brentford, Halil Dervişoğlu'nun sezon öncesi kampa davet edecek ve oyuncunun son durumunu görecek. Şu an için gelen tüm teklifleri reddetti Brentford.

Halil'in temsilcileri de bu durumu Galatasaray'a iletti. Brentford'un birinci forveti Ivan Toney'nin kararı da Halil'in geleceğini etkileyecek. Toney takımda kalırsa, Halil'in kiralanma olasılığı biraz daha artacak. Toney iyi bir bonservis bedeli karşılığında satılırsa Halil takımda tutulacak.