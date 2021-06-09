Galatasaray'da Kerem ve Halil gelişmesi! EURO 2020 öncesi bomba teklif
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Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı takımın takımda tutmak istediği Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford kararını verdi. EURO 2020'de A Milli Takımımızın formasını giyecek olan genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu ise şimdiden devleri peşine takmayı başardı. Marsilya'nın Kerem için Cimbom'un kapısını çaldığı ifade edilirken, Feghouli ve Onyekuru için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.