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Giriş Tarihi: 10.6.2021 02:05 Son Güncelleme: 10.6.2021 02:05

Türkiye İtalya maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? maçı saat kaçta?

Türkiye İtalya maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı saat kaçta?

EURO 2020 grup maçları kapsamında A Grubu ilk maçında İtalya ile karşılaşacak. Teknik Direktör liderliğinde eleme grup maçlarında başarılı maçlar çıkaran ayyıldızlı millilerimiz, İtalya karşısında galip gelerek açılışı 3 puanla yapmak istiyor. Diğer yandan milli maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler Türkiye İtalya maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak, saat kaçta? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

UEFA EURO 2020 grup maçlarında A Grubunda mücadele edecek olan , ilk grup maçında İtalya ile yeşil sahada bir araya geliyor. Ayyıldızlı millilerimizn mücadelesini seyretmek ve desteklemek isteyenler Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya maçı canlı yayın kanalı ve saat detaylarına ilişkin tüm detaylar şöyle;



EURO 2020 A Grubu Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 22:00'da başlayacak Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

EURO 2020'DEKİ TÜRKİYE-İTALYA MAÇINA HOLLANDALI HAKEM

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçını, Hollandalı hakem yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Makkelie'nin yardımcılıklarını ve Jan de Vries üstlenecek. Kevin Blom da video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Stephanie Frappart olacak.

Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 A Grubu ilk maçı, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de, İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İLK KEZ AÇILIŞ MAÇINA ÇIKIYOR

EURO 2020'de , A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek. Şampiyonanın açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de İtalya ile karşılaşacak ay yıldızlılar, ilk kez bir turnuvanın açılış mücadelesinde sahaya çıkacak.

Milli takıma ikinci gelişiyle birlikte 26 maça çıkan teknik direktör , 14 galibiyet 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İtalya maçı ile birlikte Şenol Güneş de Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkacak. Tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonası maçını da 25 yıl önce 1996'da yine 11 Haziran'da oynayan milliler, Hırvatistan'a 1-0 mağlup olarak sahadan ayrıldı.


23 YENİ İSİM İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

A Milli Takım kadrosunda bulunan 26 futbolcudan 23'ü ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan dışındaki 23 isim ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yer almanın heyecanını yaşayacak. Ayrıca EURO 2020'de yer alacak takımlar içinde en genç kadroya sahip ekip, 24,58 yaş ortalaması ile Türkiye oldu.

MİLLİLER 5'İNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

EURO 2020, Türkiye'nin 8'inci uluslararası turnuvası olacak. 1954 ve 2002 Dünya Kupası'na katılan milliler, 2003'te Konfederasyon Kupası'na katıldı. Daha önce EURO 96, 2000, 2008, 2016'da yer alan Ay yıldızlılar, EURO 2020'ye de katılarak 5'inci kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.


ŞAMPİYONANIN AÇILIŞ MAÇINA 16 BİN SEYİRCİ

Şampiyonanın açılış maçına ev sahipliği yapacak 70 bin kişilik Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi 16 bin kişi izleyecek. 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak maçta 3 bin İtalyan, 3 bin Türk ve 10 bin de UEFA'nın sponsorlar ve davetli listesinin bulunduğu kişiler tribünde yer alacak.

İTALYANLAR FORMDA

İtalya Milli Takımı son 28 maçında yenilgi yüzü görmezken son 7 maçından da galibiyetle ayrıldı ve kalesinde gol görmedi. Türk futbolunu da yakından tanıyan bir isim olan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini de Türk milli takımının analizini yaparak, ay yıldızlıların teknik ve fizikli bir takım olduğunu açıkladı. A Milli Takım, İtalya ile 13 kez karşılaşırken 3 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. İlk maçı 1949'da son maçı ise 15 yıl önce Kasım 2006'da oynayan milliler 8 gol atıp 23 golü kalesinde gördü.


TAKIM ARKADAŞLARI RAKİP OLDU

İtalya'da futbol hayatını sürdüren milli yıldızlar da takım arkadaşlarıyla rakip olacak. Hakan Çalhanoğlu, takımı Milan'dan kaleci Donnaruma ile, Kaan Ayhan ve Mert Müldür ise takımı Sassoulo Locatelli, Berardi ve Raspadori ile karşılaşacak. Cengiz Ünder geçen sezonu Leicester City'de tamamlasa da bonservisi bulunan Roma'dan takım arkadaşları Pellegrini, Cristante ve Spinazzola karşısında galibiyet için mücadele verecek.

Ayrıca İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini Galatasaray'da görev aldığı dönemde takımın golcüsü Burak Yılmaz ile de rakip olacak.

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