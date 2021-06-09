Türkiye İtalya maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı saat kaçta?

UEFA EURO 2020 grup maçlarında A Grubunda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, ilk grup maçında İtalya ile yeşil sahada bir araya geliyor. Ayyıldızlı millilerimizn mücadelesini seyretmek ve desteklemek isteyenler Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Şampiyonası Türkiye İtalya maçı canlı yayın kanalı ve saat detaylarına ilişkin tüm detaylar şöyle;