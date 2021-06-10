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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Biyonik adam

TANER KARAMAN
Biyonik adam Marek Hamsik

SABAH Spor, Trabzonspor’un süper transferini mercek altına aldı. Kulüp kariyerinde 645 mücadelede forma giyen Slovak yıldız, sadece 4 kez sakatlanırken bu süreçte 14 maç kaçırdı. Sahada yer aldığı toplam 48 bin 412 dakikada 242 gole etki eden Hamsik her 200 dakikada bir skoru değiştirdi

Kariyeri boyunca Hamsik'in ismi sakatlıklarla anılmadı. Üst seviye liglerde oynarken, sadece 4 kez sakatlanan 33 yaşındaki Slovak futbolcu, sadece 14 maç kaçırdı.
Kulüp takımlarında 645 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu, 139 gol atarken, 104 de gol pası vermeyi başardı.
Sahada yer aldığı 48 bin 412 dakikada 242 gole etki eden Slovak futbolcu, her 200 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı.
33 yaşında olan ve 645 maçta sahaya çıkan Hamsik, sadece 2 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, 2 kez de sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Penaltılarda iyi bir performans sergileyemeyen Hamsik kariyeri boyunca attığı 28 penaltının 10'unu ağlarla buluşturmayı başaramadı.
Slovak yıldız kariyerinde 12 farklı teknik direktör ile çalıştı. Bunlar arasında Rafael Benitez (126 maç), Maurizio Sarri (144 maç), Carlo Ancelotti (19) gibi önemli isimler var .
Hamsik en fazla süreyi 174 maçla teknik direktör Mazzarri'den alırken, bu mücadelelerde 43 gol attı ve 41 asist yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir performans ortaya koyan Hamsik, forması altında 32 maçta 5 gol attı ve 5 de gol pası verdi.
Slovakya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Hamsik, 8 kez Slovakya'da yılın futbolcusu seçilmeyi başardı.
Kariyeri boyunca sadece üç kupa kazanan Hamsik, 2 kez İtalya Kupası'nı, bir kez de İtalya Süper Kupası'nı havaya kaldırdı.

HÜSEYİN TÜRKMEN EVLENDİ
Trabzonspor'un savunma oyuncularından Hüseyin Türkmen, dün dünyaevine girdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yöneticiler ve futbolcuların katıldığı törende Türkmen, hayatını Ümran Uzun ile birleştirdi. Hüseyin'in sözleşmesi 2023 Haziran'a kadar devam ediyor.

YERLİ TRANSFERİNDE İLK HEDEF UMUT MERAŞ
Trabzonspor yabancı kuralındaki belirsizlik nedeniyle Türk oyuncu kadrosunu güçlendirme kararı verdi. Bordomavililer, sol bek transferinde Birger Meling ve Saracchi görüşmelerini beklemeye alırken, Umut Meraş için kulübü Le Havre ile görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

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Biyonik adam Marek Hamsik
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