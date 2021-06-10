Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'ten sonra Umut Meraş operasyonu! Trabzonspor atağa kalktı...

Sabah Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. TFF'nin yabancı kuralı nedeniyle sol bek için yerli alternatiflere dönen Trabzonspor'da ilk hedef milli futbolcumuz Umut Meraş. Le Havre'nin Umut için 4 milyon € bonservis istediği bilgisi var. Ayrıca rotasyon için de oyuncular alınacak.
SOL BEK İÇİN İLK ADAY UMUT MERAŞ!
Bordo-mavili takım yabancı kuralının uygulanma ihtimalinin artması üzerine yerli oyuncu arayışlarına hız verdi. Trabzonspor'un yerli oyuncu arayışında özellikle sol bekte Umut Meraş ismi ön plana çıkarken, diğer bölgelere de alternatif isimlerin gündemde olduğu öğrenildi.
Transfer çalışmaların en hareketli takımı Trabzonspor, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kısıtlaması kararının henüz netlik kazanmaması ve harcama limitlerinin de açıklanmaması nedeniyle beklemeye geçti. Bu süre zarfında yabancı oyuncu transferinde bir süredir görüşme halinde olunan oyuncularla temasların sürmesi kararlaştırılırken, isimleri yeni gündeme gelen oyuncularla ise temas kurulmayacak. Ancak yerli oyuncu rotasyonunda kadro derinliği oluşturma noktasında ise alternatif oyuncular için görüşmeler başladı.
EN CİDDİ ADAY MERAŞ İÇİN SON HAMLE
Bordo-mavili takım özellikle solbek transferi için önemli mesafe kat ettiği Birger Meling ve Saracchi görüşmelerini de yabancı kuralındaki belirsizlik nedeniyle beklemeye aldı. Bu bölge için yine uzun zamandır temas halinde olunan Umut Meraş için ise kulübüyle görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı.
AC Le Havre kulübünün istediği 4 milyon Euro'luk bonservis rakamını oldukça yüksek bulan bordo-mavili yönetim bu rakamı 2.5 – 3 milyon Euro seviyelerine çekerek, ödemeyi de taksitler halinde yapacak yeni bir teklif sunacak. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda ise oyuncuyla temaslara geçilecek.
ROTASYON OYUNCUSU DA ALINACAK
Bu arada bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, transferden sorumlu isimler olan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede, takımda kadro derinliği oluşturma noktasında rotasyonda oynayabilecek isimlerde talep etti.