Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'ten sonra Umut Meraş operasyonu! Trabzonspor atağa kalktı...

Sabah Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. TFF'nin yabancı kuralı nedeniyle sol bek için yerli alternatiflere dönen Trabzonspor'da ilk hedef milli futbolcumuz Umut Meraş. Le Havre'nin Umut için 4 milyon € bonservis istediği bilgisi var. Ayrıca rotasyon için de oyuncular alınacak.

SOL BEK İÇİN İLK ADAY UMUT MERAŞ!

Bordo-mavili takım yabancı kuralının uygulanma ihtimalinin artması üzerine yerli oyuncu arayışlarına hız verdi. Trabzonspor'un yerli oyuncu arayışında özellikle sol bekte Umut Meraş ismi ön plana çıkarken, diğer bölgelere de alternatif isimlerin gündemde olduğu öğrenildi.