Fenerbahçeli yöneticilerden Samatta'ya tepki! 'Hiç bilgisi yok...'

Tanzanyalı futbolcunun "Aston Villa'ya geri döneceğim" açıklamasına şaşıran Fenerbahçeli yöneticiler, "Sözleşmesi hakkında bilgisi yok herhalde" sözleriyle tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Ally Samatta, sarı-lacivertli yönetimi de şaşırtmayı başardı! 28 yaşındaki forvet, yurt dışında yaptığı açıklamalarda "Aston Villa'ya döndüğümde taraftarın beni nasıl karşılayacağını bilmiyorum. Fenerbahçe'ye kiralık gitmem hataydı" ifadelerini kullandı. Ancak Tanzanyalı golcüyle ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı.
6 MİLYON EURO ÖDENECEK
Samatta, sezonun tamamlanması itibariyle Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu oldu. Ayrıca 3 yıllık kontratı daha var. Sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi dolayısıyla Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödenecek. Fenerbahçeli yöneticiler Samatta'nın bu açıklamasına "Kendi sözleşmesinden haberi yok herhalde" tepkisini verdi.