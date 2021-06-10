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Giriş Tarihi: 10.6.2021 09:10

Fenerbahçeli yöneticilerden Samatta'ya tepki! 'Hiç bilgisi yok...'

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçeli yöneticilerden Samatta'ya tepki! 'Hiç bilgisi yok...'

'nin Tanzanyalı forveti Samatta'dan camiayı şaşırtan sözler geldi! Geldiği günden beri beklentileri karşılamaktan çok uzak olan Samatta, ''ya geri döneceğim.' açıklamaları yaptı. Fenerbahçeli yöneticiler ise Tanzanyalı isme tepki gösterdi.

, zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle Samatta için takımına 6 milyon € ödeyecek. Fenerbahçe'ye kiralık gitmesinin bir hata olduğunu ifade eden Samatta'ya Fenerbahçe yöneticilerinden tepki geldi.

Tanzanyalı futbolcunun "Aston Villa'ya geri döneceğim" açıklamasına şaşıran Fenerbahçeli yöneticiler, "Sözleşmesi hakkında bilgisi yok herhalde" sözleriyle tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü , sarı-lacivertli yönetimi de şaşırtmayı başardı! 28 yaşındaki forvet, yurt dışında yaptığı açıklamalarda "Aston Villa'ya döndüğümde taraftarın beni nasıl karşılayacağını bilmiyorum. Fenerbahçe'ye kiralık gitmem hataydı" ifadelerini kullandı. Ancak Tanzanyalı golcüyle ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Samatta, sezonun tamamlanması itibariyle Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu oldu. Ayrıca 3 yıllık kontratı daha var. Sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi dolayısıyla Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödenecek. Fenerbahçeli yöneticiler Samatta'nın bu açıklamasına "Kendi sözleşmesinden haberi yok herhalde" tepkisini verdi.

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Fenerbahçeli yöneticilerden Samatta'ya tepki! 'Hiç bilgisi yok...'
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