Fenerbahçeli yöneticilerden Samatta'ya tepki! 'Hiç bilgisi yok...'

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Samatta, sezonun tamamlanması itibariyle Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu oldu. Ayrıca 3 yıllık kontratı daha var. Sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi dolayısıyla Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödenecek. Fenerbahçeli yöneticiler Samatta'nın bu açıklamasına "Kendi sözleşmesinden haberi yok herhalde" tepkisini verdi.