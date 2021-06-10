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Giriş Tarihi: 10.6.2021 07:53 Son Güncelleme: 10.6.2021 08:14

için bomba iddia! Beşiktaş'tan 'a transfer çelmesi...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Gedson Fernandes için bomba iddia! Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çelmesi...

Transfer sezonu resmi olarak bugün başladı. Şampiyon Beşiktaş, bu sene Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı listesine dahil etmesi Boşnak futbolcunun durumuna bağlı. , oyuncusunu satamazsa Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakıyor. Başkan de " gündemimizde yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez" diyerek açık kapı bıraktı. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Transfer sezonunun bugün başlamasıyla transfer son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Beşiktaş'ta transfer gündeminde. 'i takımda düşünmeyen Beşiktaş Sırp oyuncunun yerine Gedson Fernandes'i düşünüyor.

BENFİCA BEŞİKTAŞ'A DAHA SICAK BAKIYOR

Adı Beşiktaş'la anılan Gedson Fernandes'i da yeniden kiralamayı amaçlıyor. ise 22 yaşındaki orta saha için istenen düzeyde bonservis teklifi gelmemesi halinde Beşiktaş'a göndermeye sıcak bakıyor.

BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ'NİN GEDSON FERNANDES SÖZLERİ

Bunun nedeni Gedson'un Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterip, piyasasını yükseltme ihtimalinin olması. Siyahbeyazlıların başkanı genç futbolcu ile ilgili sorulara, "Şu anda gündemimizde yok, ancak olmayacağı anlamına gelmez" cevabını verdi.

LARİN VE ERSİN'E TATMİN EDİCİ TEKLİF YOK

Çebi'nin konuşmasının şifresi Adem Ljajic'de yatıyor. Sırp oyuncu için Rusya'dan gelen teklifin resmiyete dökülmesi ve anlaşma sağlanması halinde Gedson'a yönelik adımların atılması bekleniyor. Bu arada Başkan Çebi, Cyle Larin ve Ersin Destanoğlu için yapılan tekliflerin tatmin edici olmadığını belirterek iki oyuncuyla devam edeceklerini dile getirdi.

ÇEBİ'DEN ABOUBAKAR SÖZLERİ: "HERKESİN YERİNİ DOLDURURUZ"

Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'la sezon başına 6 milyon Euro garanti para karşılığı 3 yıllığına anlaşması Beşiktaş cephesinde sıkıntı yaratmadı. Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaşanan bu gelişme sonrası, "Aboubakar'a yeniden fırsat veren biziz, onun bize minnettar olması lazım. Onsuz olmaz diye bir şey yok, herkesin yerini doldururuz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"ONUN YOKLUĞUNDA KAZANMAYI BİLDİK VE ŞAMPİYON OLDUK"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da "Gelecek sezon için oyun planımı Aboubakar üzerine kurmuyorum. Onun yokluğunda da kazanmayı başardık ve şampiyon olduk" dediği belirtildi. Beşiktaş, yeni sezon için iki forvet transferi planlıyor.

SERGEN YALÇIN'LA SON GÖRÜŞME HAFTA SONU

Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör arasındaki görüşmelerin üçüncü raundu hafta sonu gerçekleşecek. Asbaşkan 'ın bizzat yürüttüğü pazarlıklarda detayların masaya yatırılacağı belirtildi. Siyah-beyazlı camianın beklentisi, bu görüşmede tarafların anlaşması ve Sergen Yalçın'ın önümüzdeki hafta içinde yeni mukaveleyi imzalaması. Deneyimli hocanın imzaların atılmasının ardından 1 Temmuz'da start alacak olan yeni sezon çalışmaları öncesi kadro planlamaları ve transfer konusunda rapor hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.

FATİH DOĞAN: YALÇIN'IN İSTEDİĞİ RAKAM 30 MİLYON TL

Krizleri paylaşmak ve birlikte aşmak kolaydır ama zaferleri paylaşmak zordur. Özellikle Beşiktaş gibi büyük sivil toplum örgütlerinde başarıyı getiren faktörler içindeki "Yönetim, teknik kadro, futbolcu ve camia" birlikteliğinde dengeleri korumak ve format atmak çok değerlidir.
Beşiktaş bir eşikte. Tam bu noktada dengeler nasıl kurulacak? 1. Sergen Yalçın'la sözleşme uzatılması lazım. 2. Dönülmez bir yola girmeden, unsurlar yıpratılmadan, bu meselenin çözülüp, güçlü bir kadro hazırlamaya yoğunlaşılması lazım. Beşiktaş'ın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, yönetimle Sergen Hoca arasındaki köprü vazifesiyle Sergen Hoca ile Çeşme'de tekrar bir araya geldi. Sergen Yalçın, 30 milyon TL'ye yakın bir rakam telaffuz ediyor. Beşiktaş'ın önerdiği rakam da garanti 15 milyon TL... Geçen sene Sergen Hoca'nın 9, bonuslarla birlikte 16 milyon TL kazandığını ve Beşiktaş'ın ekonomik şartlarını da dikkate alırsak, makul bir yerde (Bana göre 20 milyon TL) bu anlaşma bağlanabilir. Dahasını zorlamak herkese zarar verir. Sergen Yalçın'ın transferde tam yetki istemesi makul bir talep değil. 118 yıllık Beşiktaş dahil hiçbir kulüpte bir teknik adama tam yetki verilmemiştir. Verilmesi de doğru değil… İki tarafın da ivedilikle uzlaşıp anlaşması herkesin yararına olur.

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Gedson Fernandes için bomba iddia! Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çelmesi...
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