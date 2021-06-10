Gedson Fernandes için bomba iddia! Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çelmesi...

LARİN VE ERSİN'E TATMİN EDİCİ TEKLİF YOK

Çebi'nin konuşmasının şifresi Adem Ljajic'de yatıyor. Sırp oyuncu için Rusya'dan gelen teklifin resmiyete dökülmesi ve anlaşma sağlanması halinde Gedson'a yönelik adımların atılması bekleniyor. Bu arada Başkan Çebi, Cyle Larin ve Ersin Destanoğlu için yapılan tekliflerin tatmin edici olmadığını belirterek iki oyuncuyla devam edeceklerini dile getirdi.

ÇEBİ'DEN ABOUBAKAR SÖZLERİ: "HERKESİN YERİNİ DOLDURURUZ"

Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'la sezon başına 6 milyon Euro garanti para karşılığı 3 yıllığına anlaşması Beşiktaş cephesinde sıkıntı yaratmadı. Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaşanan bu gelişme sonrası, "Aboubakar'a yeniden fırsat veren biziz, onun bize minnettar olması lazım. Onsuz olmaz diye bir şey yok, herkesin yerini doldururuz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.