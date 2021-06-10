İtalya-Türkiye maçı öncesi Sabah Spor'a çarpıcı analiz! "Burak Yılmaz'a özel hazırlanıyorlar"

"TAKIMIN MANCİNİ İLE KİMYASI TUTTU"

MANCİNİ İLE İTALYA'DA NELER DEĞİŞTİ?

Son 8 maçta kalesinde gol görmedi ve çok gol attılar. Ama bu periyotta Türkiye seviyesinde bir takımla karşılaşmadılar. Son dönemde gençleşmeye gittiler ve ülke genelindeki yatırımların milli takımda karşılığını aldılar.

Mancini ile milli takımın kimyası tuttu. Milli takım oyuncularını ortak hareket eden bir grup haline getirmeyi başardı. Birlikte oynamaktan keyif alan bir İtalya görüyoruz.