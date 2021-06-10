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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Samatta’dan şaşırtan sözler

Samatta’dan şaşırtan sözler

Tanzanyalı futbolcunun “’ya geri döneceğim” açıklamasına şaşıran Fenerbahçeli yöneticiler, “Sözleşmesi hakkında bilgisi yok herhalde” sözleriyle tepki gösterdi

'nin Tanzanyalı golcüsü , sarı-lacivertli yönetimi de şaşırtmayı başardı! 28 yaşındaki forvet, yurt dışında yaptığı açıklamalarda "Aston Villa'ya döndüğümde taraftarın beni nasıl karşılayacağını bilmiyorum. Fenerbahçe'ye kiralık gitmem hataydı" ifadelerini kullandı. Ancak Tanzanyalı golcüyle ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK
Samatta, sezonun tamamlanması itibariyle Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu oldu. Ayrıca 3 yıllık kontratı daha var. Sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi dolayısıyla 'ya 6 milyon Euro ödenecek. Fenerbahçeli yöneticiler Samatta'nın bu açıklamasına "Kendi sözleşmesinden haberi yok herhalde" tepkisini verdi.

275
Geçen sezon 27 maçta forma giyen ve 1377 dakika sahada kalan Samatta 5 gol atabildi. Tanzanyalı forvet 275 dakikada bir skoru değiştirebildi.

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Samatta’dan şaşırtan sözler
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