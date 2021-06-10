Samatta’dan şaşırtan sözler

Tanzanyalı futbolcunun “Aston Villa’ya geri döneceğim” açıklamasına şaşıran Fenerbahçeli yöneticiler, “Sözleşmesi hakkında bilgisi yok herhalde” sözleriyle tepki gösterdi
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Ally Samatta, sarı-lacivertli yönetimi de şaşırtmayı başardı! 28 yaşındaki forvet, yurt dışında yaptığı açıklamalarda "AstonVilla'ya döndüğümde taraftarınbeni nasıl karşılayacağını bilmiyorum.Fenerbahçe'ye kiralık gitmemhataydı" ifadelerini kullandı. Ancak Tanzanyalı golcüyle ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı.
6 MİLYON EURO ÖDENECEK
Samatta, sezonun tamamlanması itibariyle Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu oldu. Ayrıca 3 yıllık kontratı daha var. Sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi dolayısıyla Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödenecek. Fenerbahçeli yöneticiler Samatta'nın bu açıklamasına "Kendi sözleşmesinden haberi yok herhalde" tepkisini verdi.
275
Geçen sezon 27 maçta forma giyen ve 1377 dakika sahada kalan Samatta 5 gol atabildi. Tanzanyalı forvet 275 dakikada bir skoru değiştirebildi.