Üçüncü raunt hafta sonu!

Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmelerin üçüncü raundu hafta sonu gerçekleşecek. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın bizzat yürüttüğü pazarlıklarda detayların masaya yatırılacağı belirtildi. Siyah-beyazlı camianın beklentisi, bu görüşmede tarafların anlaşması ve Sergen Yalçın'ın önümüzdeki hafta içinde yeni mukaveleyi imzalaması. Deneyimli hocanın imzaların atılmasının ardından 1 Temmuz'da start alacak olan yeni sezon çalışmaları öncesi kadro planlamaları ve transfer konusunda rapor hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.
BİR GÖRÜŞ
Fatih DOĞAN
Yalçın'ın istediği rakam 30 milyon TL
Krizleri paylaşmak ve birlikte aşmak kolaydır ama zaferleri paylaşmak zordur. Özellikle Beşiktaş gibi büyük sivil toplum örgütlerinde başarıyı getiren faktörler içindeki "Yönetim, teknikkadro, futbolcu ve camia" birlikteliğinde dengeleri korumak ve format atmak çok değerlidir.
Beşiktaş bir eşikte. Tam bu noktada dengeler nasıl kurulacak? 1. Sergen Yalçın'la sözleşmeuzatılması lazım. 2.Dönülmez bir yola girmeden,unsurlar yıpratılmadan,bu meselenin çözülüp, güçlü birkadro hazırlamaya yoğunlaşılmasılazım. Beşiktaş'ın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, yönetimle Sergen Hoca arasındaki köprü vazifesiyle Sergen Hoca ile Çeşme'de tekrar bir araya geldi. Sergen Yalçın, 30 milyon TL'ye yakın bir rakam telaffuz ediyor. Beşiktaş'ın önerdiği rakam dagaranti 15 milyon TL... Geçen sene Sergen Hoca'nın 9, bonuslarla birlikte 16 milyon TL kazandığını ve Beşiktaş'ın ekonomik şartlarını da dikkate alırsak, makul bir yerde (Bana göre 20milyon TL) bu anlaşma bağlanabilir. Dahasını zorlamak herkese zarar verir. Sergen Yalçın'ın transferde tam yetki istemesi makul bir talep değil. 118 yıllıkBeşiktaş dahil hiçbir kulüptebir teknik adama tam yetki verilmemiştir. Verilmesi de doğru değil… İki tarafın da ivedilikle uzlaşıp anlaşması herkesin yararına olur.