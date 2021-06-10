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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Üçüncü raunt hafta sonu!

Üçüncü raunt hafta sonu!
yönetimi ile teknik direktör arasındaki görüşmelerin üçüncü raundu hafta sonu gerçekleşecek. Asbaşkan 'ın bizzat yürüttüğü pazarlıklarda detayların masaya yatırılacağı belirtildi. Siyah-beyazlı camianın beklentisi, bu görüşmede tarafların anlaşması ve Sergen Yalçın'ın önümüzdeki hafta içinde yeni mukaveleyi imzalaması. Deneyimli hocanın imzaların atılmasının ardından 1 Temmuz'da start alacak olan yeni sezon çalışmaları öncesi kadro planlamaları ve transfer konusunda rapor hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.

BİR GÖRÜŞ
Fatih DOĞAN
Yalçın'ın istediği rakam 30 milyon TL
Krizleri paylaşmak ve birlikte aşmak kolaydır ama zaferleri paylaşmak zordur. Özellikle Beşiktaş gibi büyük sivil toplum örgütlerinde başarıyı getiren faktörler içindeki "Yönetim, teknik kadro, futbolcu ve camia" birlikteliğinde dengeleri korumak ve format atmak çok değerlidir.
Beşiktaş bir eşikte. Tam bu noktada dengeler nasıl kurulacak? 1. Sergen Yalçın'la sözleşme uzatılması lazım. 2. Dönülmez bir yola girmeden, unsurlar yıpratılmadan, bu meselenin çözülüp, güçlü bir kadro hazırlamaya yoğunlaşılması lazım. Beşiktaş'ın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, yönetimle Sergen Hoca arasındaki köprü vazifesiyle Sergen Hoca ile Çeşme'de tekrar bir araya geldi. Sergen Yalçın, 30 milyon TL'ye yakın bir rakam telaffuz ediyor. Beşiktaş'ın önerdiği rakam da garanti 15 milyon TL... Geçen sene Sergen Hoca'nın 9, bonuslarla birlikte 16 milyon TL kazandığını ve Beşiktaş'ın ekonomik şartlarını da dikkate alırsak, makul bir yerde (Bana göre 20 milyon TL) bu anlaşma bağlanabilir. Dahasını zorlamak herkese zarar verir. Sergen Yalçın'ın transferde tam yetki istemesi makul bir talep değil. 118 yıllık Beşiktaş dahil hiçbir kulüpte bir teknik adama tam yetki verilmemiştir. Verilmesi de doğru değil… İki tarafın da ivedilikle uzlaşıp anlaşması herkesin yararına olur.

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Üçüncü raunt hafta sonu!
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