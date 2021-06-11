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Giriş Tarihi: 11.6.2021 07:46

EURO 2020 maçları hangi kanalda yayınlanacak? EURO ne zaman başlıyor?

EURO 2020 maçları hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlıyor?

EURO 2020 için geri sayım sona erdi. Roma'da oynanacak İtalya Türkiye açılışı müsabakası heyecanı, televizyon ekranlarından takip edilebilecek. Bu nedenle de futbolseverler tarafından "EURO 2020 maçları hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. EUFA takvimine göre, EURO ne zaman başlıyor? Aşağıda, EURo 2020 maçları hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi sorularının yanı sıra, şampiyonananın başlayacağı tarih ve merak edilen diğer bilgiler yer alıyor. İşte, UEFA Euro 2020 gruplar, fikstür detayları...

için heyecanlı geri sayım sona eriyor. A Milli Futbol Takmımızın da grup maçlarında yer aldığı EURO 2020 maçları, kimi ülkelerde seyircili oynanırken, televizyon ekranlarından da canlı takip edilebilecek. Şampiyona maçlarının yayın kanalı, fikstür ve tarihler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, UEFA Euro 2020 ne zaman başlıyor, Euro 2020 maçları hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını araştırıyor.

EURO 2020 NE ZAMAN, MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;

  • Finali normal şartlarda 2020 yılı yazında yapılacak olan ancak corona virüs pandemisinin patlak vermesi nedeniyle 2021 yılına ertelenen (EURO 2020), bu yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.



EURO 2020 NEREDE YAPILACAK?

24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü Londra - 'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

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EURO 2020 HANGİ KANALDA?

A Milli futbol takımımızın EURO 2020 A grubunda oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.



TÜRKİYE'NİN GRUBU VE RAKİPLERİ

A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;

  • İtalya - 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma - İtalya)
  • Galler - 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)
  • İsviçre - 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)

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EURO 2020 maçları hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlıyor?
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