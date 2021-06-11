EURO 2020 maçları hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlıyor?

UEFA Avrupa Şampiyonası için heyecanlı geri sayım sona eriyor. A Milli Futbol Takmımızın da grup maçlarında yer aldığı EURO 2020 maçları, kimi ülkelerde seyircili oynanırken, televizyon ekranlarından da canlı takip edilebilecek. Şampiyona maçlarının yayın kanalı, fikstür ve tarihler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, UEFA Euro 2020 ne zaman başlıyor, Euro 2020 maçları hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını araştırıyor.
UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;
24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü Londra - İngiltere'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
A Milli futbol takımımızın EURO 2020 A grubunda oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;