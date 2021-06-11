EURO 2020 maçları hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlıyor?

UEFA Avrupa Şampiyonası için heyecanlı geri sayım sona eriyor. A Milli Futbol Takmımızın da grup maçlarında yer aldığı EURO 2020 maçları, kimi ülkelerde seyircili oynanırken, televizyon ekranlarından da canlı takip edilebilecek. Şampiyona maçlarının yayın kanalı, fikstür ve tarihler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, UEFA Euro 2020 ne zaman başlıyor, Euro 2020 maçları hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını araştırıyor.

EURO 2020 NE ZAMAN, MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;