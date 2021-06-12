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Giriş Tarihi: 12.6.2021 10:58 Son Güncelleme: 12.6.2021 11:13

Futbol Direktörü : Kayserispor, Avrupa'ya katılan takımlardan birisi olacak

İHA
Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi: Kayserispor, Avrupa'ya katılan takımlardan birisi olacak

Futbol Direktörü , sarı kırmızılı takımın yeni sezon için hedefini açıklayarak, "Kayserispor, ’na katılan takımlardan birisi olacak" dedi.

ile anlaşmaya varan ve işbaşı yapan Futbol Direktörü , sarı kırmızılı takımın önümüzdeki sezonki hedefi ile ilgili olarak "2 senedir zor günler geçiren Kayserispor'u korkulu rüyadan uzak tutmak. Sonrasında ise Avrupa kupalarını katılmak adına çaba sarfeden bir ekip oluşturmak. Kayserispor'u tepe takımların hemen peşinde sürekli mücadele eden takım konumuna getirmek istiyoruz. Tabiki bunu 1 sene de başarmamız mümkün değil. Bir iki sezon içerisinde bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kayserispor ile anlaşmaya vardığı süreci de özetleyen Ali Naibi, "Kayserispor ile anlaşmak adına 'ye geldiğimde tesisleri gezdim. Yapabileceklerimizi konuştuk. Başkanımız, 2 sene içerisinde yaşananları anlattı. Kulübün durumunu izah etti. Kayserispor'a neler yapabileceğimi düşünüp tartıp karara vardım. Açıkçası zor bir göreve geldim. Ama 'de kolay bir kulüp yok görev yapmak adına. Kayserispor'un farklı bir yanı burada büyük potansiyeli olması. Muhteşem tesisleri var, stadı var, arkasında iyi bir desteği var. Bu potansiyeli tekrardan ortaya çıkarıp 2 yıldır yaşanan korkulu rüyadan uyanıp önümüzdeki süreçte daha güçlü, büyüklerin ardında yeralan güçlü bir takım olması adına görevi kabul ettim" ifadelerini kullandı.

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Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi: Kayserispor, Avrupa'ya katılan takımlardan birisi olacak
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