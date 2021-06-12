Sörloth harekâtı

Eski oyuncusu için bütçe çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Sörloth’tan olumlu geri dönüş alırsa Leipzig’le temas kuracak
Trabzonsporlu taraftarların takımda yeniden görmek istediği, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise "Leipzig'in kararına göre hareketedeceğiz" açıklamasını yaptığı Alexander Sörloth için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bild'in haberine göre Leipzig, futbolcuyu kiralamayı planlıyor. Alman ekibinin kararını kısa süre içerisinde vermesini bekleyen bordo-mavili yönetimin, bütçe konusunda çalıştığı öğrenildi. Önce 25 yaşındakioyuncuyla görüşecek olan Fırtına,olumlu karşılık alırsa kulübüyletemasa geçecek.
İKİ KAMP DA RİVA'DA
Trabzonspor yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını İstanbulRiva'daki TFF Tesisleri'nde yapmayı kararlaştırmıştı. 28 Haziran'da Trabzon'da toplanıp 4 Temmuz'da Riva'ya gitmeyi planlayan bordo-mavili ekip, yaklaşık 12 gün sürecek ilk etap çalışmalarından sonra 4 gün izin yapacak. Ardından da ikinci kamp yine İstanbul'da olacak.