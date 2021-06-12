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Giriş Tarihi: 12.6.2021

Sörloth harekâtı

YUNUS EMRE SEL
Sörloth harekâtı

Eski oyuncusu için bütçe çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Sörloth’tan olumlu geri dönüş alırsa Leipzig’le temas kuracak

Trabzonsporlu taraftarların takımda yeniden görmek istediği, Başkan 'nun ise "Leipzig'in kararına göre hareket edeceğiz" açıklamasını yaptığı Alexander Sörloth için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bild'in haberine göre Leipzig, futbolcuyu kiralamayı planlıyor. Alman ekibinin kararını kısa süre içerisinde vermesini bekleyen bordo-mavili yönetimin, bütçe konusunda çalıştığı öğrenildi. Önce 25 yaşındaki oyuncuyla görüşecek olan Fırtına, olumlu karşılık alırsa kulübüyle temasa geçecek.

İKİ KAMP DA RİVA'DA
Trabzonspor yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını 'daki 'nde yapmayı kararlaştırmıştı. 28 Haziran'da 'da toplanıp 4 Temmuz'da Riva'ya gitmeyi planlayan bordo-mavili ekip, yaklaşık 12 gün sürecek ilk etap çalışmalarından sonra 4 gün izin yapacak. Ardından da ikinci kamp yine İstanbul'da olacak.

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Sörloth harekâtı
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