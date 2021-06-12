Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2021 yaz transfer dönemi başlangıç tarihi

Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala, futbolseverlerin de heyecanı artmış durumda bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş şampiyon tamamlarken, yeni sezonda da takımlar kadrolarını güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak bugün yapılan toplantı sonrasında TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi. Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.