1 yıl sonra seçim!

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, 19 Haziran’daki genel kurulda göreve gelmeleri halinde 28 Mayıs 2022’de kulübü yeniden seçime götüreceğini söyledi
Hilton İstanbul Maslak'ta düzenlediği basın toplantısında seçim gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan G.Saray başkan adayı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıları mahkeme kapılarından kurtarıp, fabrika ayarlarına döndüreceklerini dile getirdi. Öztürk, "Gelecek 3 yıl için tüm taahhütlerimizinarkasındayız. 1 yıl sonra güvenoyu alacağız. Çok başarılı olsak da büyük bir yüzdeyle gelsek de 28 Mayıs 2022'de seçim olacak" ifadelerini kullandı. Son dönemde kulübe üye yapılanların oy kullanıp kullanamayacağıyla ilgili tartışmaların yaşandığını vurgulayan Öztürk, "Bilmediğimiz alevlerin içinedoğru gidiyoruz. Bunların hepsinin üstesinden gelecek kadro burada. 20 Haziran'daFatih Hoca işbaşı yapıyor,ardından da ŞampiyonlarLigi müziğini taraftarlarımızadinleteceğiz" dedi.
VEDA KONUŞMASINDAF.BAHÇE'YE GÖNDERME Galatasaray Kulübü mayıs ayı divan kurulu toplantısını dün gerçekleştirildi. 15 ay sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda yüz yüze düzenlenen toplantıya uzun zaman sonra yönetimi temsilen başkan yardımcısı Yusuf Günay katıldı. Günay, veda konuşmasında 3 yıllık dönemlerinde hiç Fenerbahçe yenilgisi görmediklerini hatırlatıp "Bu bizim için enbüyük mutluluk. Hatta son iki maçı kazanmanında huzurunu yaşıyoruz. Fatih Terim olmak üzeretüm teknik adamlara teşekkür ediyorum" dedi. Bu arada G.Saray'ın borcunun 31 Aralık 2020 itibarıyla 2 milyar 162 milyon TL olduğu açıklandı.