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Giriş Tarihi: 13.6.2021

1 yıl sonra seçim!

1 yıl sonra seçim!

başkan adayı , 19 Haziran’daki genel kurulda göreve gelmeleri halinde 28 Mayıs 2022’de kulübü yeniden seçime götüreceğini söyledi

Hilton İstanbul Maslak'ta düzenlediği basın toplantısında seçim gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan G.Saray başkan adayı , sarı-kırmızılıları mahkeme kapılarından kurtarıp, fabrika ayarlarına döndüreceklerini dile getirdi. Öztürk, "Gelecek 3 yıl için tüm taahhütlerimizin arkasındayız. 1 yıl sonra güvenoyu alacağız. Çok başarılı olsak da büyük bir yüzdeyle gelsek de 28 Mayıs 2022'de seçim olacak" ifadelerini kullandı. Son dönemde kulübe üye yapılanların oy kullanıp kullanamayacağıyla ilgili tartışmaların yaşandığını vurgulayan Öztürk, "Bilmediğimiz alevlerin içine doğru gidiyoruz. Bunların hepsinin üstesinden gelecek kadro burada. 20 Haziran'da Fatih Hoca işbaşı yapıyor, ardından da Şampiyonlar Ligi müziğini taraftarlarımıza dinleteceğiz" dedi.

VEDA KONUŞMASINDA F.BAHÇE'YE GÖNDERME
Kulübü mayıs ayı divan kurulu toplantısını dün gerçekleştirildi. 15 ay sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda yüz yüze düzenlenen toplantıya uzun zaman sonra yönetimi temsilen başkan yardımcısı katıldı. Günay, veda konuşmasında 3 yıllık dönemlerinde hiç Fenerbahçe yenilgisi görmediklerini hatırlatıp "Bu bizim için en büyük mutluluk. Hatta son iki maçı kazanmanın da huzurunu yaşıyoruz. Fatih Terim olmak üzere tüm teknik adamlara teşekkür ediyorum" dedi. Bu arada G.Saray'ın borcunun 31 Aralık 2020 itibarıyla 2 milyar 162 milyon TL olduğu açıklandı.

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