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Giriş Tarihi: 13.6.2021 23:55 Son Güncelleme: 14.6.2021 00:01

heyecanı başladı! - (CANLI)

Copa America heyecanı başladı! Brezilya-Venezuela CANLI

Geçen yıl yapılması planlanan , koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Arjantin ve Kolombiya’nın turnuvaya ev sahipliği yapması beklenirken, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ev sahipliği ’ya verilmişti. Tartışmaların gölgesinde bu gece saat TSİ 00.00’da Brezilya- maçıyla start alıyor.

Dünya futbolunun en büyük turnuvalarından birisi olan , bu gece saat TSİ 00.00'da - maçıyla başladı. Geçtiğimiz yıl Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliği yapacağı Copa America, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Bu yıl ise Arjantin ve Kolombiya'nın artan koronavirüs vakaları nedeniyle Brezilya'ya devrettiği Copa America, , , ve kentlerinde oynanacak.

Brezilya ve Venezuela arasında oynanan açılış maçı, Mané Garrincha Stadyumu'nda başladı. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | BREZİLYA 0-0 VENEZUELA

İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Danilo, Militao, Marquinhos, Renan Lodi, Casemiro, Fred, Paqueta, Jesus, Richarlison, Neymar.

Venezuela: Graterol, La Mantiia, Martinez, Luis Mago, Cumana, Gonzalez, Manzano, Jr. Moreno, Jose Martinez, Casseres, Aristigueta.

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Copa America heyecanı başladı! Brezilya-Venezuela (CANLI)
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