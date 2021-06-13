Copa America heyecanı başladı! Brezilya-Venezuela (CANLI)

Dünya futbolunun en büyük turnuvalarından birisi olan Copa America, bu gece saat TSİ 00.00'da Brezilya-Venezuela maçıyla başladı. Geçtiğimiz yıl Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliği yapacağı Copa America, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Bu yıl ise Arjantin ve Kolombiya'nın artan koronavirüs vakaları nedeniyle Brezilya'ya devrettiği Copa America, Brasilia, Goiania, Cuiaba ve Rio de Janeiro kentlerinde oynanacak.

Brezilya ve Venezuela arasında oynanan açılış maçı, Mané Garrincha Stadyumu'nda başladı. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | BREZİLYA 0-0 VENEZUELA

İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Danilo, Militao, Marquinhos, Renan Lodi, Casemiro, Fred, Paqueta, Jesus, Richarlison, Neymar.

Venezuela: Graterol, La Mantiia, Martinez, Luis Mago, Cumana, Gonzalez, Manzano, Jr. Moreno, Jose Martinez, Casseres, Aristigueta.