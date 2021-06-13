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Giriş Tarihi: 13.6.2021

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Diego Costa indirime gitti
Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen , bir numaralı hedefe 'yı koymuş durumda. İlk yapılan görüşmede 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası isteyen İspanyol oyuncunun menajeri, olumsuz karşılık alınca rakamı indirdi. Tecrübeli yıldız, iki yıllık sözleşme karşılığı maaş isteğini 3 milyon Euro, imza parasını ise 1.5 milyon Euro'ya düşürdü. Ancak Beşiktaş yönetiminin 32 yaşındaki oyuncu için belirlediği ücret 2.5 milyon Euro'dan fazlası değil. Ciddi görüşmeler yapılmasına karşın aradaki farklardan dolayı transferde henüz mesafe kat edilemedi.

KUPA CANAVARI
Costa'nın kariyeri kupalarla dolu. Golcü futbolcu, Chelsea ile Premier Lig (2), İngiltere Lig Kupası; A.Madrid'de Avrupa Ligi, (2) ve UEFA Süper Kupa (3) şampiyonlukları yaşadı.

YALÇIN, AWAZİEM'E ONAY VERDİ
Beşiktaş, stopere bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak istiyor. Kartal, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalara bir oyuncuyu daha ekledi: Chidozie Awaziem… Girişimde bulunulan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuda mesafe kat edildi. Bonvervisi Portekiz ekibi Boavista'da olan Awaziem için siyah-beyazlı ekip oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Genç stoper için teknik direktör 'dan da onay alındı. Awaziem'in, detaylar sonrası Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Diego Costa indirime gitti
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