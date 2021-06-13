Diego Costa indirime gitti

Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir numaralı hedefe Diego Costa'yı koymuş durumda. İlk yapılan görüşmede 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası isteyen İspanyol oyuncunun menajeri, olumsuz karşılık alınca rakamı indirdi. Tecrübeli yıldız, iki yıllıksözleşme karşılığı maaş isteğini 3milyon Euro, imza parasını ise 1.5 milyonEuro'ya düşürdü. Ancak Beşiktaş yönetiminin 32 yaşındaki oyuncu için belirlediği ücret 2.5 milyon Euro'dan fazlası değil. Ciddi görüşmeler yapılmasınakarşın aradaki farklardan dolayıtransferde henüz mesafe kat edilemedi.
KUPA CANAVARI
Costa'nın kariyeri kupalarla dolu. Golcü futbolcu, Chelsea ile Premier Lig (2), İngiltere Lig Kupası; A.Madrid'de Avrupa Ligi, La Liga (2) ve UEFA Süper Kupa (3) şampiyonlukları yaşadı.
YALÇIN, AWAZİEM'E ONAY VERDİ
Beşiktaş,stopere bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak istiyor. Kartal, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalara bir oyuncuyu daha ekledi: ChidozieAwaziem… Girişimde bulunulan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuda mesafe kat edildi. Bonvervisi Portekiz ekibi Boavista'da olan Awaziem için siyah-beyazlıekip oyuncu ve kulübüylebüyük ölçüde anlaşmasağladı. Genç stoper için teknik direktör Sergen Yalçın'dan da onay alındı. Awaziem'in,detaylar sonrasıBeşiktaş ile sözleşmeimzalamasıbekleniyor.