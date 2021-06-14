Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda&Donk seçimi bekliyor
Giriş Tarihi: 14.6.2021

Arda&Donk seçimi bekliyor

Arda&Donk seçimi bekliyor
20-21 Temmuz tarihlerinde oynayacak Galatasaray, bugün sezonu açıyor. 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren , durumu belli olmadığı için 19 Haziran'daki seçimin sonucunu bekliyor. Terim gibi takım kaptanları Arda Turan ve Ryan Donk'un durumu da belirsizliğini koruyor. İki oyuncu 'den gelen birçok teklife rağmen futbolu Galatasaray'da bırakmak ve en az bir sezon daha sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor. Terim görevine devam ederse, Arda ve Donk'la 1'er yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Takımın birinci kaptanı 'da mücadele edeceği için temmuz ayında Florya'da olacak.

ONYEKURU BİLMECESİ
Menajer William D'Avila ile çalışmama kararı alan mevcut Galatasaray yönetimi, bu yüzden Henry Onyekuru'nun 11 Haziran'a kadar geçerli 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmadı. Fatih Terim'in ise Onyekuru ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir rapor sunmadığı ortaya çıktı. 19 Haziran'da seçilecek yönetim, Nijeryalı yıldızla ilgili kararını verecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 13 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, duyan şaşkına döndü
İşte Türkiye'de altın potansiyeli olan o iller! Heyecanlandıran açıklama: Yeni müjdeler gelebilir
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi peş peşe kritik temaslar
Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! "Bir daha asla..."
Son dakika: Üzücü haberi Emel Sayın verdi! Keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti!
Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi nedir? Camdaki Kız'da Hayri'yi kim oynayacak ve hangi oyuncu gelecek?
SON DAKİKA: Malatya'da şaşkına çeviren olay! Tabutu açınca gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?
Son dakika: İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda&Donk seçimi bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA