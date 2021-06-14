Arda&Donk seçimi bekliyor

20-21 Temmuz tarihlerinde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak Galatasaray, bugün sezonu açıyor. 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Fatih Terim, durumu belli olmadığı için 19 Haziran'daki seçimin sonucunu bekliyor. Terimgibi takım kaptanları ArdaTuran ve Ryan Donk'un durumuda belirsizliğini koruyor. İki oyuncu Süper Lig'den gelen birçok teklife rağmen futbolu Galatasaray'da bırakmak ve en az bir sezon daha sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor. Terim görevine devam ederse,Arda ve Donk'la 1'er yıllık sözleşmeimzalanması bekleniyor. Takımın birinci kaptanı Muslera da Copa Amerika'da mücadele edeceği için temmuz ayında Florya'da olacak.
ONYEKURU BİLMECESİ
Menajer William D'Avila ile çalışmama kararı alan mevcut Galatasaray yönetimi, bu yüzden Henry Onyekuru'nun 11 Haziran'a kadar geçerli 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmadı. Fatih Terim'in ise Onyekuru ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir rapor sunmadığı ortaya çıktı. 19 Haziran'da seçilecek yönetim, Nijeryalı yıldızla ilgili kararını verecek.