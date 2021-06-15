Dedeler işbaşında

Avusturya-Kuzey Makedonya maçında en dikkat çeken notlardan biri, Makedonya'nın golünü 37 yaşındaki GoranPandev'in atmasıydı. Avrupa Şampiyonası tarihinde ülkesinin ilk golünü atan tecrübeli isim (37 yaş 321 gün) ayrıca IvicaVastic'in (38 yaş 257 gün) ardından Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.
EN YAŞLI İSİM STEKELENBURG
2014-15'te Galatasaray forması da giyen Pandev, EURO 2020'de yalnız değil. Aralarında bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Pepe'nin de olduğu futbolcular içinde en yaşlısı ise Hollanda kalecisi Maarten Stekelenburg… Milli Takımımız'ın 35'lik golcüsü Burak Yılmaz da ihtiyarlar listesinde yer aldı.