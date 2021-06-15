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Giriş Tarihi: 15.6.2021 14:41 Son Güncelleme: 15.6.2021 14:45

ne zaman, saat kaçta? Portekiz maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 Macaristan Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? Macaristan Portekiz maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ederken F Grubu’nun ilk maçı olan Portekiz maçı yayın kanalı, saati gibi detaylarla gündeme geliyor. Otoritelere göre Avrupa Futbol Ligi’nin en zor grubu olarak görülen F grubu için asıl heyecan bugün ’ın yöneteceği karşılaşma ile başlayacak. Bu kapsamda futbolseverler “ ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Grubun ilk maçında bu akşam turnuvanın son şampiyonu 'lu Portekiz ile Fenerbahçeli 'nin formasını giydiği Macaristan kozlarını paylaşacak.

Avrupa Futbol Ligi EURO 2020'de dev karşılaşma Portekiz maçı yayın saati ve kanalı gibi detaylarla akşam saatlerine doğru araştırma konusu haline geldi. F grubunun ilk karşılaşması olan mücadelede kazanan tarafın hangi takım olacağı merak edilirken öte yandan " ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte Macaristan Portekiz maçı yayın saati ve kanalı ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? 15 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı listesi

MACARİSTAN PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020'de 'ın yöneteceği bu müsabaka 15 Haziran 2021 Salı günü oynanacak. Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak olan maç TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020'DE BUGÜN İKİ DEV MAÇ!

'nda (EURO 2020) grupların ilk maçları, bugün oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak.

F Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların ilkinde, son Avrupa şampiyonu Portekiz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da Macaristan ile TSİ 19.00'da karşılaşacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Günün diğer karşılaşmasında ise son dünya şampiyonu Fransa ile Avrupa şampiyonası tarihinin en başarılı takımlarından Almanya kozlarını paylaşacak.

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a görev! Macaristan - Portekiz maçını yönetecek

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Macaristan ile Portekiz arasında 15 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 19.00'da oynanacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise İtalyan Massimiliano Irrati üstlenecek.

PORTEKİZ- MACARİSTAN MUHTEMEL 11'LER

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, , Lovrencsics, Kleinheisler, Adam Nagy, Schafer, Holender, Roland, Adam Sallai

Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, , Diogo Jota

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EURO 2020 Macaristan Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? Macaristan Portekiz maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
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