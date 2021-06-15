Avrupa Futbol Ligi EURO 2020'de dev karşılaşma Macaristan Portekiz maçı yayın saati ve kanalı gibi detaylarla akşam saatlerine doğru araştırma konusu haline geldi. F grubunun ilk karşılaşması olan mücadelede kazanan tarafın hangi takım olacağı merak edilirken öte yandan "EURO 2020 Macaristan Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte EURO 2020 F grubu Macaristan Portekiz maçı yayın saati ve kanalı ile ilgili merak edilen tüm detaylar…