Avrupa Futbol Ligi EURO 2020'de dev karşılaşma Macaristan Portekiz maçı yayın saati ve kanalı gibi detaylarla akşam saatlerine doğru araştırma konusu haline geldi. F grubunun ilk karşılaşması olan mücadelede kazanan tarafın hangi takım olacağı merak edilirken öte yandan "EURO 2020 Macaristan Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte EURO 2020 F grubu Macaristan Portekiz maçı yayın saati ve kanalı ile ilgili merak edilen tüm detaylar…
MACARİSTAN PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
EURO 2020'de Cüneyt Çakır'ın yöneteceği bu müsabaka 15 Haziran 2021 Salı günü oynanacak. Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak olan maç TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
EURO 2020'DE BUGÜN İKİ DEV MAÇ!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ilk maçları, bugün oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak.
F Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların ilkinde, son Avrupa şampiyonu Portekiz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da Macaristan ile TSİ 19.00'da karşılaşacak.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Günün diğer karşılaşmasında ise son dünya şampiyonu Fransa ile Avrupa şampiyonası tarihinin en başarılı takımlarından Almanya kozlarını paylaşacak.
Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Macaristan ile Portekiz arasında 15 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 19.00'da oynanacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise İtalyan Massimiliano Irrati üstlenecek.
PORTEKİZ- MACARİSTAN MUHTEMEL 11'LER
Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Attila Szalai, Lovrencsics, Kleinheisler, Adam Nagy, Schafer, Holender, Roland, Adam Sallai
Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota