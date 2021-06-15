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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Kadromuz ‘Mesut’ eder!

UĞUR ÇEM
Kadromuz ‘Mesut’ eder!

Sarı-lacivertliler için Favre ve ismi öne çıkmış durumda. Yönetimin, yeni teknik direktörü ikna etmesinde önemli rol oynayacak

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda papatya falları açılıyor… Başkan Ali Koç, 'Portekiz ya da Alman ekolü olacak' diyerek ilk işareti vermiş ancak sonrasında ortaya pek çok isim atılmıştı. Koç, görüşmeler konusunda ser verip, sır vermiyor ama iki isim oldukça fazla telaffuz ediliyor. Bunlardan ilki 63 yaşındaki İsveçreli Lucien Favre, diğeri ise Portekizli olan 59 yaşındaki Luis Castro... Castro en son 'i çalıştırdı. Ukrayna Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Portekizli teknik adamın sözleşmesi 24 Mayıs 2021'de sona erdi.

FAVRE YARIN KARAR VERECEK
63 yaşındaki Favre, Aralık 2020'de Borussia Dortmund'dan ayrılmıştı. Fenerbahçe yönetiminin teknik adamlarını ikna ederken, Mesut Özil kozunu kullandığı ve dünyaca ünlü yıldızın yanı sıra güçlü bir kadro ile yeni sezona başlama garantisi verdiği öğrenildi. Hatta ilk başta teklife olumsuz yaklaşan Favre'nin, Mesut nedeniyle düşünmek için süre istediği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının kararını yarın iletmesi bekleniyor.

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Kadromuz ‘Mesut’ eder!
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