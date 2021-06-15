Kadromuz ‘Mesut’ eder!

Sarı-lacivertliler için Favre ve Luis Castro ismi öne çıkmış durumda. Yönetimin, yeni teknik direktörü ikna etmesinde Mesut Özil önemli rol oynayacak
Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda papatya falları açılıyor… Başkan Ali Koç, 'Portekiz ya da Almanekolü olacak' diyerek ilk işareti vermiş ancak sonrasında ortaya pek çok isim atılmıştı. Koç, görüşmeler konusunda ser verip, sır vermiyor ama iki isim oldukça fazla telaffuz ediliyor. Bunlardan ilki 63 yaşındakiİsveçreli Lucien Favre, diğeriise Portekizli olan 59 yaşındakiLuis Castro... Castro en son Shakhtar Donetsk'i çalıştırdı. Ukrayna Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Portekizli teknik adamın sözleşmesi 24 Mayıs 2021'de sona erdi.
FAVRE YARIN KARAR VERECEK
63 yaşındaki Favre, Aralık 2020'de Borussia Dortmund'dan ayrılmıştı. Fenerbahçeyönetiminin teknikadamlarını ikna ederken,Mesut Özil kozunu kullandığıve dünyaca ünlü yıldızınyanı sıra güçlü bir kadroile yeni sezona başlama garantisiverdiği öğrenildi. Hatta ilk başta teklife olumsuz yaklaşan Favre'nin, Mesut nedeniyle düşünmek için süre istediği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının kararını yarın iletmesibekleniyor.