Seçime doğru

Cengiz veda edecek
Galatasaray'da cumartesi günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi 5 adayın çalışmaları sürerken mevcut başkan Mustafa Cengiz de 3.5 yıllık icraatlarını anlatacağı veda konuşması yapacak. Sağlık durumuna göre GS TV'den camiaya seslenecek Başkan, mail yolu ile medya mensuplarından gelecek olan soruları da cevaplayacak. Cengiz'in seçimde kime destekvereceğini de açıklaması bekleniyor. Başkan ayrıca Florya, Kemerburgaz Riva gibi tesisleşme konularında da son durum hakkında bilgi verecek.
Devlet olmasa iflas etmiştik
Galatasaray'da başkan adaylarından İbrahim Özdemir, kulübün büyük bir mali kaosun içinde olduğunu belirtip, paranın hovardaca harcandığını söyledi. "Devlet olmasa iflas etmiştik.Bol sıfırlı transferler yapıldı. Kendiişinde kazandığı parayı bu şekildeharcamayacak insanlar Galatasaray'ınparasını hovardaca harcadı" diyen Özdemir, seçilmeleri halinde yapacaklarını şöyle anlattı: "Transfer hedefimiz mümkünse 27 yaşından büyük futbolcu almamak. Altyapıya Ajax, Benfica modelinimutlaka getireceğiz. Avrupa'da 20'li yaşlarındaki futbolcu en yüksek performansına geliyor. Bizde 20 yaş genç görülüyor. Şu anda Galatasaray altyapısında Ozan Kabak dışında herhangi bir futbolcu hatırlamıyorum. Galatasaray'ın futbolcu fabrikası kurması gerekir."
Hamamcıoğlu'ndan YENI BIR PROJE
G.Saray'dabaşkanlıkseçimihareketliliğisürerken,adaylardanEşref Hamamcıoğlu2. BaşkanıCemal Özgörkey'inde katılımı ile sarı-kırmızılıkulübün mevcutmali yapısınadair önemli bir projeninlansmanı içinbasın toplantısıyapacak. Galatasaray'ıiçindebulunduğu malikrizden çıkarmakamacıylahazırladıklarıColumbusProjesi ileilgili detaylıbilgilerinanlatılacağıbasıntoplantıbugün12.00'degerçekleşecek.
Burak Elmas: 10 senelik plan yaptık
Başkan adaylarından Burak Elmas, dün A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Camianın birlik olması gerektiğini belirten Elmas'tan satır başları şöyle: "10 senelik planlar yaptık. Bu planları G.Saraylılar ile paylaşacağız ki eğer görev bize verilirse, bizden sonra gelecek yönetimler de bu planlardan sorumlu olsun. Teknik direktör olarak Fatih Terim ile çalışmayı arzu ediyoruz ama onunla görüşmedik, isteği ne onu bilmiyoruz. 100 milyon dolar karşılığında stat isim anlaşmamız var, 5+5 ön anlaşma imzaladık. Kasa kolaylığı için 40 milyon dolar hazırladık. Her şube için sponsorlarla görüşmeler yaptık."