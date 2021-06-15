Son dakika: Burak Elmas 'Hiç unutmuyorum' diyerek o anıyı anlattı! 'Fatih Terim ile dostluğumuz...' (Sabah.com.tr Özel)

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray’da seçime kısa bir süre kala başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor. Seçimin favorileri arasında yer alan Burak Elmas, Sabah.com.tr’ye özel bir röportaj verdi. Sorularımıza içtenlikle cevap veren Elmas, Fatih Terim’den Arda Turan’a Mustafa Cengiz’den UEFA Kupası dönemine birçok konu hakkında özel açıklamalarda bulundu. ‘O anı hiç unutmuyorum’ diyerek bir anısını anlatan Burak Elmas, ‘Galatasaray’ın vizyonunun bu olması gerekir.’ dedi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılılarda seçim heyecanı devam ediyor. Cumartesi günkü seçim öncesinde Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, sorularımızı yanıtladı. Fatih Terim ile dostluklarının tartışılmaz olduğunu Terim'e ihtiyaç duyulduğunda her zaman Galatasaray'a destek verdiğini ifade eden Elmas, Mustafa Cengiz'in basın toplantısını izlerken ne hissettiniz sorusuna da 'Benim Galatasaray'ım bu değil.' yanıtını verdi.

Eylül 2020'den beri seçim için hazırlık yapıyosunuz. Maddi olanaklar ve ekonomik koşullar kulübü idare etme konusunda olduğu gibi transferler konusunda da çok etkili. Geniş bir scout listeniz var mı başkanım? Mevcut scout ekibinin transferlerini beğeniyor musunuz? Göreve geldiğiniz takdirde transfer stratejiniz nasıl olacak?

Daha önce Van Persie ve Falcao gibi örnekleri gördük, sonuçları hüsran oldu.

1996-2000 seneleri arasında çok iyi sonuçlar alan Galatasaray'da Futbol Şube Sorumluluğu yaptım. O zamanki yapılanmayı çok iyi biliyorum, iyi bir strateji kurup devamlılık hedefleyen bir futbol aklı oluşturmak istiyoruz. Bu futbol aklını oluştururken de sistemi iyi kuracağız.