Son dakika: Burak Elmas 'Hiç unutmuyorum' diyerek o anıyı anlattı! 'Fatih Terim ile dostluğumuz...' (Sabah.com.tr Özel)

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılılarda seçim heyecanı devam ediyor. Cumartesi günkü seçim öncesinde Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, sorularımızı yanıtladı. Fatih Terim ile dostluklarının tartışılmaz olduğunu Terim'e ihtiyaç duyulduğunda her zaman Galatasaray'a destek verdiğini ifade eden Elmas, Mustafa Cengiz'in basın toplantısını izlerken ne hissettiniz sorusuna da 'Benim Galatasaray'ım bu değil.' yanıtını verdi.
Eylül 2020'den beri seçim için hazırlık yapıyosunuz. Maddi olanaklar ve ekonomik koşullar kulübü idare etme konusunda olduğu gibi transferler konusunda da çok etkili. Geniş bir scout listeniz var mı başkanım? Mevcut scout ekibinin transferlerini beğeniyor musunuz? Göreve geldiğiniz takdirde transfer stratejiniz nasıl olacak?
Daha önce Van Persie ve Falcao gibi örnekleri gördük, sonuçları hüsran oldu.
1996-2000 seneleri arasında çok iyi sonuçlar alan Galatasaray'da Futbol Şube Sorumluluğu yaptım. O zamanki yapılanmayı çok iyi biliyorum, iyi bir strateji kurup devamlılık hedefleyen bir futbol aklı oluşturmak istiyoruz. Bu futbol aklını oluştururken de sistemi iyi kuracağız.
Bizim için yıldız transferi ismiyle değil takıma verdiği katkıyla ölçülür. Takıma yıldız katkısı verecek oyuncular transfer edeceğiz. Uzun süre Galatasaray stratejisinin parçası olacak oyuncuları kadroya katacağız. Galatasaray altyapısının sürekli A takımı besleyen bir yapı haline getirmek istiyoruz.
Ben futbolun içinden gelen bir başkan adayıyım. Ekibimde Avrupa'da kulüp başkanlığı yapan Işıtan Bey var. Eksiklerimizi tespit ettik en uygun oyuncular listesi yaptık bazılarıyla da görüştük. Kendi scout listemiz var. Göreve geldiğimiz takdirde teknik direktörümüzle anlaşır anlaşmaz istişare edip hızlı hareket edeceğiz.
Galatasaray'ın Türk futboluna damga vurduğu yıllar olarak 1996-2000 dönemini söyleyebiliriz. Siz de o dönemde yöneticilik yaptınız. UEFA finalinde de Parken Stadyumu'ndaydınız. Galatasaray o dönem saha içindeki tüm sorumluluğu Hagi'ye vermişti. Bu durum Terim'in işini de kolaylaştırdı. Başkan olmanız durumunda aklınızda bu profilde oyuncu var mı?
O takım bir kişinin liderliğinden oluşan bir takım değildi, herkes rolünü iyi biliyordu. Herkes üstüne düşeni yaptığında muhteşem bir birlik ortaya çıkıyordu. Biz bu modeli kurmak istiyoruz artık günümüz futbolunda herkesin kendi bölgesinde liderlik yapması gerekiyor. Bizim hedefimiz böyle bir takım yapmak.
Sabah.com.tr olarak Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren'i ağırladık. Yalın olarak baktığımda Burak Elmas uzun süredir çalışıyor. Görev bilinci olarak Burak Elmas'ın görevi en iyi şekilde yapacağına inaniyorum dedi. Bir de sizin için eğer kendisi isteseydi 'Babasının şirketinde rahatlıkla çalışabilirdi o kendi yolunu çizdi ve kendini ispat etti, çok başarılı oldu.' dedi. Bu cümleler hakkında ne söylemek istersiniz?
Sağolsun kendisi teveccüh göstermiş. Genç yaşta aile işlerinden ayrılıp uluslararası yöneticilik yapma arzumla birçok ülkede önemli şirketlerde görev yaptım. Kişisel olarak bu bana çok şey kattı. Edindiğim tecrübeleri Galatasaray'a aktarıp kulübümüzü uluslararası bir marka gibi yönetmek istiyoruz.
Bu seçim umarım bundan sonraki Galatasaray seçimlerine örnek olur. Biz Galatasaray'ın sorunlarına verdiğimiz önem ve Galatasaray'a duyduğumuz saygı nedeniyle bu işlere çok ciddi hazırlık gerektiğini düşündük ve ekibimizle yola çıktı.
Yönetim Kurulu listenizden bahsetmiştiniz. Futbolu iyi bilen kulüp başkanlığı yapmış Işıtan Gün listenizde, Türkiye'nin en başarılı hukukçularından kamuoyunun da yakından tanıdığı Dr. Rezan Epözdemir de listenizde. Ekibiniz hakkında neler söylemek istersiniz?
Yaklaşık 90 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Fire vermeden devam ediyoruz. Bu ekip şirketlerde bir araya getirilmesi zor bir ekip, bu ekibi Galatasaray sevgisiyle bir araya getirdik. Rezan Hoca da Işıtan Bey de diğer ekip arkadaşlarımız da hepsi birbirinden kıymetli isimler.
Bundan sonraki seçimlerde aday olmayı düşünen herkes klasik seçim alışkanlıklarıyla değil umarım bizim gibi ciddiyetle hazırlanır.
Altyapı adına iki kulüple stratejik iş birliği anlaşması yapacağız. Görüşmeleri yaptık. Bazı oyuncularımız kiralık olarak yurt dışında forma giyerek baskıyı atabilir. Böyle bir plan üzerinde çalışıyoruz. Eskiden genç oyunculara biraz daha tahammül vardı maalesef şimdilerde bu yok.
Mustafa Cengiz, 2.5 saat süren basın toplantısında hem Fatih Terim ile devam etmeyeceğini açıkladı hem de bazı gaflar yaptı. O toplantıyı izlerken hem bir başkan adayı olarak hem de bir Galatasaray taraftarı olarak neler hissetiniz?
'BU BENİM GALATASARAY'IM DEĞİL'
Sadece bu toplantıda değil son dönemde gerçekleşen olayda neler hissettiysem onu hissettim. Bu benim Galatasaray'ım değil böyle düşündüm.
Abdurrahim Albayrak'ın bir yönetimde yer alabilmesi adına seçim tarihinin ertelendiği iddiaları var. Faruk Süren de bu iddiaları ifade etmişti. Bu konu hakkında ne düşüyorsunuz?
Bu bir gerçek. Erteleme kararı alıp Galatasaray'ı seçime götürebilecekken aday olmak için, kendi içinde olduğu yönetime yol açmak için bu tüzüğe ve hukuka aykırı iptal kararını aldılar. Bu konuyla ilgili dava da açtık. Galatasaraylılar da bunu görüp değerlendireceklerdir.
Fatih Terim, Türk futbol tarihinin en başarılı antrenörleri arasında yer alıyor. Siz de göreve gelirseniz Terim ile çalışacağını ifade etmiştiniz. Olur da Fatih Terim, göreve devam etmek istemezse B planınızda ne var?
Galatasaray'ın kazanan başkan adayının önünde çok kısa bir süre var, takım ön eleme oynayacak. Bu kısa sürede tüm başkan adaylarının hangi teknik direktörle çalışmak istediğini açıklaması gerek. Biz bir teknik direktör tercihi ortaya koyduk, Fatih Hocamızla çalışmak istiyoruz, bizim dostluğumuz zaten tartışılmaz.
'FATİH TERİM ÇOK İYİ BİR GALATASARAYLIDIR...'
Galatasaray, bir seçeneğin oluruna bırakılamayacak kadar büyük bir kulüp. Tabi ki ilk seçenekler her zaman çok önemli, en iyi olduğunu düşündüğümüz seçenekler... O seçenek bir nedenle gerçekleşmezse diğer seçeneklere bakılır. Tek opsiyonun peşinde Galatasaray'ın geleceği takılamaz. Sayın Fatih Terim bizim Divan üyemizdir ve çok iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray'ın kendisine ihtiyacı olduğu dönemlerde sorumluluktan kaçmamıştır.
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi rakiplerinizde hem karakteri hem oyunuyla Galatasaray'da görmek isterim dediğiniz bir oyuncu var mı? Bu soru sorulunca aklınıza gelen ilk isim kim?
Kendi takımlarına katkılarını beğendiğim, duruşuyla, karakteriyle takdir ettiğim bazı oyuncular var fakat Galatasaray'da onları görmek ister miydim? Başka bir soru bu. O takımda katkı yapan oyuncular farklı takımlarda katkı veremeyebilirler.
Oyuncunun mevcut takım karakterine uyması da çok önemli, takıma katkı çok önemli.
Milli takım stoperlerini çok beğeniyorum. Merih, Çağlar ve Ozan çok iyi oyuncular. En çok hoşuma giden şey gelişimini hissettiren oyuncu. Gelişimi gösterecek karakteri sağlayan oyuncuların önü her zaman açık.
Galatasaray'da Arda Turan, Emre Akbaba, Ömer Bayram gibi yerli oyuncuların sözleşmeleri bitiyor ve Kerem Aktürkoğlu için de tekliflerin olduğu konuşuluyor. Sözleşmesi biten isimlerle ilgili düşünceleriniz neler?
20 Haziran'da Fatih Terim ile görüşeceğiz. Kendisine teklifimizi ileteceğiz ve onun çizdiği perspektif doğrultusunda gerekli adımları atacağız.
TFF'nin son yabancı sınırı kararı hakkındaki düşünceleriniz neler?
Mallesef her zaman söylediğimiz gibi TFF, şu anda kulüpler adına değil kulüplere rağmen Türk futbolunu yönetiyor. Alınan son yabancı kararı da bunun göstergesi. Biran önce Türk futbolunun marka gelişimi için karar alan, kulüplerin avantajına yönelik kararlar alan bir federasyonun gelmesi gerekiyor.
Bu kararı tam bir garabet olarak görüyorum.
Galatasaray'daki yöneticilik döneminizde Avrupa maçlarında karşılaşıp 'Keşke bizim takımda olsaydı' dediğiniz futbolcu var mı? Faruk Süren bu soruya 'Zidane' cevabını vermişti.
'MALDİNİ'NİN AİDİYETİNDEN ÇOK ETKİLENMİŞTİM'
Çok beğendiğim oyuncular tabi ki var. Ben hep şöyle bakıyordum o maçlarda bizim takım çok iyi bir takımdı, kim gelirse fark yaratabilir diye baktığımda oyuncu beğenirdim. Seyrederken çok beğendiğim oyuncular oldu. Rosicky vardı, Milan ile oynarken kaptan Maldini'yi çok beğenirdim. Takıma aidiyetinden çok etkilendim.
Sahada yıldız olmasının yanı sıra sembol olmuş isimleri daha çok seviyorum. Bizde o dönem yabancılar bile takımı çok sahiplenmişti. Bugün Hagi bile Galatasaray'ın başarısını düşünüyor.
'IANİS HAGİ DE TAFFAREL'İN OĞLU DODO DA ELİMİZDE BÜYÜDÜ'
Ianis Hagi ile de konuşuyoruz o da Galatasaraylı. Taffarel'in oğlu Dodo da Ianis gibi elimizde büyüdüler. O zaman çocuktular, elimizde büyüdüler.
Galatasaray kuruluş gününden beri bir vizyondur. Galatasaray hiçbir zaman elde ettikleriyle yetinmemiş daha fazlasını aramış, çıtayı yukarı çıkartan bir camiadır.
BURAK ELMAS 'HİÇ UNUTMUYORUM' DİYEREK O ANIYI ANLATTI!
Hiç unutmuyorum tarihinde ilk defa bir Avrupa Kupası'nda finale çıkan Galatasaray'ın ilk yönetim kurulu toplantısında herkes çok mutluydu. Faruk Bey o toplantıda şunu söylemişti: 'Finale kalmak yerine eğlenmek güzel ama tarih hiçbir zaman ikincileri yazmaz. Kupayı kazanmadıktan sonra bu başarının anlamı yok. Kupayı kazanmamız gerekiyor.' demişti. Galatasaray bu vizyondur.
Premier Lig'de oyunculara ve eşlerina hakaret eden hesaplar konusunda harekete geçildi. Kulüpler Birliği'ne böyle bir fikirle gideceğiz eğer orada karar alınmazsa biz Galatasaray olarak oyunculara ve ailelerine sosyal medyadan hakaret ve kötü sözlere engel olacağız.
'O BOT HESAPLAR BİR ADAYI TAKİP EDİYOR...'
Hatta üyelerimiz için de geçerli. Galatasaray değerlerine yakışmayan hitabetler oluyor. Sosyal medyada başkan adaylarına karşı da hakaretler oluyor.
Seçim sürecinde seçim sonuçlarını zehirlemeye çalışan, manipülatif, organize ve kötü niyetli bot hesaplarla paylaşımlar yapılıyor. Bakıyoruz bu bot hesaplar bir başkan adayını takip ediyor. Galatasaray'ın artık bunlarla uğraşmaması lazım. Projelerin yarıştığı bir seçim sürecin yürütülmesi gerekir. Galatasaray değerleri bunu gerektirir.
'YÖNETİMİN GÖREVİ SONUÇ ELDE ETMEKTİR!'
Bağırıp çağırmak değil yönetimlerin görevi sonuç elde etmektir. Galatasaray'ın haklarını gasp etmek isteyenlere en sert cevabı veririz. Galatasaray'ın tepkileri sert olduğu zaman sonuç getiriyor olmalı. Sert tepkiler verip sonuç alamıyorsanız Galatasaray'ın gücünü yanlış kullanıyorsunuz demektir.