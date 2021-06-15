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Giriş Tarihi: 15.6.2021 07:34 Son Güncelleme: 15.6.2021 07:46

: 'da gerçeği ortaya çıktı

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da Marcao gerçeği ortaya çıktı

haberi... Sabah Spor, 'ın Brezilyalı stoperi ile kontrat yenilemesinin perde arkasını açıklıyor. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Brezilyalı stopere 4 takım birden talip olunca Sarı-kırmızılılar da hızlı davranıp, 25 yaşındaki oyuncu ile nikah tazeledi. İşte Marcao'yu isteyen takımlar...

, 19 Haziran'da başkanını seçtikten sonra ilk olarak teknik direktör 'in durumu netlik kazanacak.

Yeni yönetim, Terim meselesine olumlu ya da olumsuz noktayı koyduktan sonra da konusunda kararını verecek.

Sözleşmesi yeni uzatılan Brezilyalı stopere Rusya'dan 4 ayrı teklifin geldiği ortaya çıktı.

, , ve 'in aralarında bulunduğu Rus kulüplerinin Marcao ile ilgilendiği öğrenildi.

'SEÇİM VAR' DEYİP PAZARLIK YAPMADILAR
Bu gelişmelerden haberdar olan sarı-kırmızılı yetkililer de hızlı davrandı ve Marcao'nun 1 yıl kalan sözleşmesini yüzde 50 zamla 2024'e kadar uzattı.

Yeni seçilecek başkan ve yönetim, Rusya'da ciddi piyasası bulunan 25 yaşındaki solak stoperi için kararını verecek.

Mevcut yönetim, Marcao'nun bonservis fiyatını soran Ruslar'a seçimi gerekçe göstererek cevap vermedi ve pazarlığa oturmadı.

15 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR
Geride kalan sezonda 42 maça çıkan ve performansıyla Galatasaray'ın en iyilerinden olan 1996 doğumlu Brezilyalı savunmacıya 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

geçen sezon 13 milyon Euro'yu gözden çıkarsa da Marcao satılmamıştı.

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Son dakika: Galatasaray'da Marcao gerçeği ortaya çıktı
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