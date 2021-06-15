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Giriş Tarihi: 16.6.2021 01:28

canlı yayınlanacak? , saat kaçta?

Türkiye Galler maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 Türkiye Galler ne zaman, saat kaçta?

, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. EURO 2020’ye talihsiz bir başlangıç yapan millilerimiz, gruptaki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Milliler karşılaşmadan galip ayrılıp EURO 2020 umutlarını devam ettirmek istiyor. Milli Takım için çok kritik olan 90 dakikayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Peki, Türkiye Galler maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? , saat kaçta? İşte Türkiye Galler maçına ilişkin detaylar;

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 gruplarında ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. EURO 2020'nin ilk maçında turnuvanın favori ekiplerinden İtalya'ya karşı talihsiz bir mağlubiyet alan milliler, gruptan çıkma iddiasını sürdürmek adına Galler karşısına çıkacak. Milli takımımıza bu karşılaşmada mutlak galibiyet gerekiyor. İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler ise 1 puanda bulunuyor. Peki, canlı yayınlanacak? , saat kaçta?

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Galler maçı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar şöyle;

TÜRKİYE GALLER MAÇI YAYIN KANALI

Türkiye-Galler maçı bu akşam Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak. Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği kritik 90 dakika TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE - GALLER MUHTEMEL 11'LER:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan Ayhan, Çağlar, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell (Ampadu), Allen, Ramsey, James, Bale, Moore

EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU

1- İtalya / 3 puan

2- İsviçre / 1 puan

3- Galler / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

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Türkiye Galler maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 Türkiye Galler ne zaman, saat kaçta?
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