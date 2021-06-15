A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 gruplarında ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. EURO 2020'nin ilk maçında turnuvanın favori ekiplerinden İtalya'ya karşı talihsiz bir mağlubiyet alan milliler, gruptan çıkma iddiasını sürdürmek adına Galler karşısına çıkacak. Milli takımımıza bu karşılaşmada mutlak galibiyet gerekiyor. İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler ise 1 puanda bulunuyor. Peki, Türkiye Galler maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 Türkiye Galler ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Galler maçı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar şöyle;