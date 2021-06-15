A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 gruplarında ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. EURO 2020'nin ilk maçında turnuvanın favori ekiplerinden İtalya'ya karşı talihsiz bir mağlubiyet alan milliler, gruptan çıkma iddiasını sürdürmek adına Galler karşısına çıkacak. Milli takımımıza bu karşılaşmada mutlak galibiyet gerekiyor. İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler ise 1 puanda bulunuyor. Peki, Türkiye Galler maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 Türkiye Galler ne zaman, saat kaçta?
Türkiye Galler maçı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar şöyle;
TÜRKİYE GALLER MAÇI YAYIN KANALI
Türkiye-Galler maçı bu akşam Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak. Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği kritik 90 dakika TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
TÜRKİYE - GALLER MUHTEMEL 11'LER:
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan Ayhan, Çağlar, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell (Ampadu), Allen, Ramsey, James, Bale, Moore
EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU
1- İtalya / 3 puan
2- İsviçre / 1 puan
3- Galler / 1 puan
4- Türkiye / 0 puan