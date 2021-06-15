Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Galler maçı hangi kanalda? EURO 2020 A Grubu Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 16.6.2021 02:04 Son Güncelleme: 16.6.2021 02:05

hangi kanalda? Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Galler maçı hangi kanalda? EURO 2020 A Grubu Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA EURO 2020 A Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, grubunda oynayacağı 2 maçta ’yla mücadele edecek. İlk maçında karşısında mağlup olan ayyıldızlı temsilcilerimiz maçında kazanmak ve hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Keyifli geçmesi beklenen milli maçı izlemek ve kırmızı-beyazlı millilerimizi desteklemek isteyenler hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor. Futbolseverler tarafından merak edilen maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları milli maçın tüm detayları.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubunda yer alarak ülkemizi temsil eden A Milli Futbol Takımımız, 2. Grup maçında ile yeşil sahada bir araya geliyor. mağlubiyeti sonrasında Galler karşısında kazanmak ve ilk puanını elde etmek isteyen ayyıldızlı temsilcilerimizin mücadelesini izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyenler hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

canlı yayın kanalı ve saat bilgileriyle milli maça ilişkin diğer tüm detaylar şöyle;



maçında ilk düdük, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 19:00'da çalacak. /'da oynanacak olan mücadele ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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Türkiye Galler maçı hangi kanalda? EURO 2020 A Grubu Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta?
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