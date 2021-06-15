Türkiye Galler maçı hangi kanalda? EURO 2020 A Grubu Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubunda yer alarak ülkemizi temsil eden A Milli Futbol Takımımız, 2. Grup maçında Galler ile yeşil sahada bir araya geliyor. İtalya mağlubiyeti sonrasında Galler karşısında kazanmak ve ilk puanını elde etmek isteyen ayyıldızlı temsilcilerimizin mücadelesini izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyenler Türkiye Galler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA EURO 2020 A Grubu Türkiye Galler maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileriyle milli maça ilişkin diğer tüm detaylar şöyle;