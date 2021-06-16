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Giriş Tarihi: 16.6.2021 13:27 Son Güncelleme: 16.6.2021 13:28

Başakşehir'de Bolingoli ile yollar ayrıldı

DHA
Başakşehir'de Bolingoli ile yollar ayrıldı

'de kötü bir sezon geçiren , yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul temsilcisi, İskoç kulübü Celtic'ten kiralanan 25 yaşındaki Belçikalı defans oyuncusu -Mbombo ile yollarını ayırdı.

ekibi , İskoç kulübü Celtic'ten kiralanan 25 yaşındaki Belçikalı defans oyuncusu -Mbombo ile yollarını ayırdı.



Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır. Boli Bolingoli-Mbombo'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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Başakşehir'de Bolingoli ile yollar ayrıldı
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