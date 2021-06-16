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Giriş Tarihi: 16.6.2021 08:21 Son Güncelleme: 16.6.2021 08:39

'a Çin'den orta saha! Josef'in yanına geliyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş'a Çin'den orta saha! Josef'in yanına geliyor

haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren , Brezilyalı ’nın yanına takviye yapacak. Siyah-Beyazlılar, Çin ekibi forması 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 yıllık teklif yaptı. Ayrıca Beşiktaş'ta bir isim de sürpriz şekilde takımdan ayrılma kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Bir yandan teknik direktör ile anlaşma zemini arayan yönetimi, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Gudjufi ve imzaları atarken, ile de anlaşma sağlandı.

Geçen sezon siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Rosier'de önemli yol kat edilirken, orta saha için düşünülen ile ilk temas kuruldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ ETKEN
Çin'de forması giyen ancak vize problemleri nedeniyle yollarını ayırmayı düşünen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, vatandaşı 'nın yanına düşünülen ilk isim...

Kulübü ile 31 Aralık 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Brezilyalı Lucas Fernando'ya ilk görüşmede 3 yıllık teklif sunuldu. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Fernando, nedeniyle de Beşiktaş'a sıcak.

UMUT NAYİR AYRILIK KARARI ALDI
Bu arada Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Hajduk Split'e kiraladığı , yeni sezonda takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

27 yaşındaki forvete yurt içinden Sivasspor, Karagümrük, Göztepe ve Adana Demirspor talip. Yurt dışından da Cagliari'nin gündeminde yer alan oyuncu için yönetim, 400 bin Euro seviyelerinde bir bonservis bedeli bekliyor.

JOSEF DE SOUZA: TÜRKİYE'DE AŞI OLACAĞIM
Beşiktaş ile sezonu çifte kupayla kapatan Josef de Souza, tatili ülkesinde geçiriyor. Burada hem Beşiktaş hem de kariyerine dair açıklamalar yapan oyuncu, Türkiye'nin Koronavirüs savaşında Brezilya'dan hızlı ilerlediğini söyledi.

Josef, "Türk futbolu bir karar aldı ve önümüzdeki sezon statlarda taraftarların bir bölümü olacak. Bu karardan mutluyuz. Nüfusun yaklaşık % 40'ı aşılanmış durumda. Türkiye'ye döner dönmez aşı da olacağız" dedi.

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Beşiktaş'a Çin'den orta saha! Josef'in yanına geliyor
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