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Giriş Tarihi: 16.6.2021 19:54 Son Güncelleme: 16.6.2021 20:10

Son dakika: 'ndan 'e sert sözler! "Sahada takım yok..."

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e sert sözler! Sahada takım yok...

Son dakika haberi... ’nda mücadele eden milliler, turnuvanın ilk maçında ’ya karşı 3-0 mağlup olmuştu. Turnuvanın ikinci maçında oldukça kritik bir 90 dakikaya çıkan milliler, ile ’de karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasını 1-0 geride kapatan , ikinci 45 dakikada işleri değiştirmek için sahne alacak. İlk yarı sonunda ’da yorumlarda bulunan , flaş sözlerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

, 'nda turnuvanın ikinci maçına çıktı. Milliler, yenilgisinin ardından 'i mağlup ederek grupta yeniden iddialı konuma gelmeyi istiyor. Ancak karşılaşmanın ilk yarısını Galler, 'in golüyle 1-0 önde kapattı.

'de 25 bin taraftarın önünde sahne alan Ay-Yıldızlılar, Galler maçının ardından Pazar günü İsviçre ile yine Bakü'de karşı karşıya gelecek. Galler ise grubun son maçında İtalya karşılaşacak.

İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte 'da yorumlarda bulunan , milli takımın sahada sergilediği oyuna ve 'e sert sözlerde bulundu.

"SAHADA TAKIM YOK"

İşte Erman Toroğlu'nun o sözleri...

Şenol Güneş'i bizim programımıza davet etmemiz lazım. Takım Oyunu bizim programın adı. Şenol Hoca bizim programa gelirse Takım Oyunu görür, takımını da öyle sahaya çıkarır. Sahada takım yok.

Hadi İtalya tamam! Galler mütevazı bir takım, marka değerleri 50 milyon €. Falcao'dan 20 fazla bunlar. Biz bir türlü oynayamıyoruz.

"BU HATAYI NASIL YAPIYORSUNUZ?"

Golü atan Ramsey, biri yapamadı ikiyi yapamadı üçüncüyü yaptı. Böyle bir hatayı nasıl yapıyorsunuz? Şenol Güneş geçen maçın sorumlusunu buldu, Merih. Ben kendi kaleme gol atarım. Hummels de attı.

Merih şimdi yıkık kenarda sen geçen maçtaki mağlubiyeti ona yıktın. Şenol Güneş, bizim takım kötüydü ama sen çok daha kötüsün. Bugün yine kötüsün. 45 dakikada doğru düzgün pozisyonumuz yok. İkinci golü bulsalar işin içinden çıkamayız.

İngilizlerin numarasıdır bu. Geride bırakırlar birini sazan balığı gibi yakalanırsın. Ramsey iki defa kaçırdı, üçüncüyü kaçırdı. Şenol Güneş siz ne yaptınız? Hiç mi çalışmadınız?

"BİZİM TAKIMIN BU OLMAMASI GEREKİR"

Bizim milli takımın bu olmaması gerekir. Milli takımı hazırlayacağım diye koskoca ligi erken bitirdi Şenol Güneş. Sadece iki oyuncu var Süper Lig'den. Demogoji yapmayacaksın al oynat hadi.

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