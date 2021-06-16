Erman Toroğlu'ndan Türkiye-Galler maçı yorumu! "Yeniliriz, yenilmeye razıyız..."

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Azerbaycan'da Galler ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Yeniliriz, yenilmeye razıyız ama biraz oynayalım ya. Futbol oynamıyoruz" dedi.