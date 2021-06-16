Video Spor Erman Toroğlu'ndan Türkiye-Galler maçı yorumu! "Yeniliriz, yenilmeye razıyız..."

Erman Toroğlu'ndan Türkiye-Galler maçı yorumu! "Yeniliriz, yenilmeye razıyız..."

Erman Toroğlu'ndan Türkiye-Galler maçı yorumu!
16.06.2021 | 20:08

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EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Azerbaycan'da Galler ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Yeniliriz, yenilmeye razıyız ama biraz oynayalım ya. Futbol oynamıyoruz" dedi.

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