Son dakika: Galatasaray'dan Emre Akbaba ve Ömer Bayram'a yeni sözleşme! KAP geliyor...

Son dakika... Galatasaray'da Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın sözleşmeleri uzatıldı! Ömer Bayram ile 3, Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme yenilendi. Sözleşmelerin opsiyonu yok. KAP açıklamasının bugün gelmesi bekleniyor. Emre Akbaba'nın adı Trabzonspor ile de anılmıştı. Ömer Bayram'a da Başakşehir teklifte bulunmuştı.