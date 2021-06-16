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Giriş Tarihi: 16.6.2021 16:41

Son dakika: 'dan ve 'a yeni sözleşme! KAP geliyor...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Galatasaray'dan Emre Akbaba ve Ömer Bayram'a yeni sözleşme! KAP geliyor...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yerli oyuncular için operasyon başladı! Sarı kırmızılı takımla sözleşmeleri sona eren ve 'ın sözleşmeleri yenilendi. Sabah Spor'un ulaştığı bilgiye göre Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın sözleşmeleri konusunda KAP açıklaması bugün yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... 'da ve 'nın sözleşmeleri uzatıldı! Ömer Bayram ile 3, Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme yenilendi. Sözleşmelerin opsiyonu yok. KAP açıklamasının bugün gelmesi bekleniyor. Emre Akbaba'nın adı Trabzonspor ile de anılmıştı. Ömer Bayram'a da Başakşehir teklifte bulunmuştı.

EMRE AKBABA VE ÖMER BAYRAM TAKIMDA KALDI!

Galatasaray iç transferde harekete geçti. Emre Akbaba ve Ömer Bayram ile sözleşme uzatıldı. Ömer Bayram'ın sözleşmesi 3 sene, Emre Akbaba'nın sözleşmesi de 2 sene uzatıldı. ve transferlerinin ardından mevcut yönetim Ömer ile Emre Akbaba ile de sözleşme yeniledi.

KAP AÇIKLAMASI BUGÜN!

Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın sözleşmeleri hakkında KAP açıklamasının bugün yapılması bekleniyor.

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Son dakika: Galatasaray'dan Emre Akbaba ve Ömer Bayram'a yeni sözleşme! KAP geliyor...
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