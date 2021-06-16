Son dakika: Galatasaray'dan Emre Akbaba ve Ömer Bayram'a yeni sözleşme! KAP geliyor...

Son dakika... Galatasaray'da Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın sözleşmeleri uzatıldı! Ömer Bayram ile 3, Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme yenilendi. Sözleşmelerin opsiyonu yok. KAP açıklamasının bugün gelmesi bekleniyor. Emre Akbaba'nın adı Trabzonspor ile de anılmıştı. Ömer Bayram'a da Başakşehir teklifte bulunmuştı.
EMRE AKBABA VE ÖMER BAYRAM TAKIMDA KALDI!
Galatasaray iç transferde harekete geçti. Emre Akbaba ve Ömer Bayram ile sözleşme uzatıldı. Ömer Bayram'ın sözleşmesi 3 sene, Emre Akbaba'nın sözleşmesi de 2 sene uzatıldı. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerinin ardından mevcut yönetim Ömer ile Emre Akbaba ile de sözleşme yeniledi.
KAP AÇIKLAMASI BUGÜN!
Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın sözleşmeleri hakkında KAP açıklamasının bugün yapılması bekleniyor.