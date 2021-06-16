Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Millilerimiz Bakü'de telafi peşinde! Şenol Güneş'ten sürpriz iki tercih: Merih ve Yusuf Yazıcı...
Giriş Tarihi: 16.6.2021 15:51 Son Güncelleme: 16.6.2021 15:55

: Millilerimiz 'de telafi peşinde! 'ten sürpriz iki tercih: Merih ve ...

Son dakika: Millilerimiz Bakü'de telafi peşinde! Şenol Güneş'ten sürpriz iki tercih: Merih ve Yusuf Yazıcı...

... 'ye iyi bir başlangıç yapamayan milli takımımız karşısına çıkıyor. 'ın başkenti 'de oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Milli takımlar teknik direktörü , bu maçta İtalya maçından farklı tercihler yapacak. ve 'nın bu maçta kesik yemesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, 'deki izlenimlerini sabah.com.tr'ye anlattı. 'in İtalya karşısındaki oyundan rahatsız olduğunu ifade eden Mehmet Özcan, karşısında savunmadan hücuma rahat çıkmak için Kaan Ayhan tercihinin gelebileceğini belirtti. bilgisine göre ve bu akşam yedekler arasında yer alacak!

Son dakika: Millilerimiz Bakü'de telafi peşinde! Şenol Güneş'ten sürpriz iki tercih: Merih ve Yusuf Yazıcı...

SON DAKİKA: ŞENOL GÜNEŞ MERİH VE YUSUF'U YEDEK BIRAKACAK!

, dün yaptığı basın toplantısında aynı kadroyla da çıkabileceğini savunmadan topla çıkabilmek için Kaan ve Ozan Kabak gibi isimleri de tercih edebileceğini belirtmişti.

Son dakika: Millilerimiz Bakü'de telafi peşinde! Şenol Güneş'ten sürpriz iki tercih: Merih ve Yusuf Yazıcı...

yerine Cengiz Ünder'in yerine de Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor. Millilerimiz İtalya karşısındaki kötü oyunu unutturup 'i mağlup etmek istiyor. Galler maçının yanı sıra İsviçre ile İtalya arasındaki maç da çok kritik.

Son dakika: Millilerimiz Bakü'de telafi peşinde! Şenol Güneş'ten sürpriz iki tercih: Merih ve Yusuf Yazıcı...

İŞTE MİLLİLERİMİZİN MUHTEMEL İLK 11'İ

TÜRKİYE

Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Kenan, Cengiz, Burak Yılmaz

GALLER

Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Ramsey, Morrell, James, Bale, Moore

Son dakika: Millilerimiz Bakü'de telafi peşinde! Şenol Güneş'ten sürpriz iki tercih: Merih ve Yusuf Yazıcı...

Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, turnuvayı yerinde takip ediyor. Türkiye - İtalya maçını Roma'da takip eden Mehmet Özcan, bu akşamki karşılaşmasını da 'de izleyecek. Mehmet Özcan, milli takımda İtalya maçı sonrası bozulan morallerin yerine geldiğini tek hedefin Galler maçını kazanmak olduğunu belirtti.

Son dakika: Millilerimiz Bakü'de telafi peşinde! Şenol Güneş'ten sürpriz iki tercih: Merih ve Yusuf Yazıcı...

'EN ÖNEMLİ MAÇ GALLER MAÇIYDI...'

'İtalya karşılaşması öncesinde favorinin İtalya olduğunu hepimiz biliyorduk. Beklenen bir mağlubiyetti, bizim için grubun en önemli maçı karşılaşması. Galler, İsviçre'ye göre nispeten daha zayıf bir takım. Galler'i mağlup edersek İsviçre karşısına daha rahat çıkarız.'

Son dakika: Millilerimiz Bakü'de telafi peşinde! Şenol Güneş'ten sürpriz iki tercih: Merih ve Yusuf Yazıcı...

'BU BİZİM AVANTAJIMIZ...'

' çok hızlı bir takım. Ramsey hariç ilk 11'de sahaya çıkacak tüm İngiltere'de oynuyor. Bale, Allen ve Ramsey en kilit oyuncuları. Bir önceki turnuvada altın jenerasyonu yakalamışlardı bu açıdan biraz daha şanslıyız. Nispeten yaşlı bir kadroları var.'

Son dakika: Millilerimiz Bakü'de telafi peşinde! Şenol Güneş'ten sürpriz iki tercih: Merih ve Yusuf Yazıcı...

İtalya karşısında sadece Burak Yılmaz'ın ayağına baktık. Hakan Çalhanoğlu da frikikleri etkili kullanıyor fakat bu maçta biraz daha organize oyuna ihtiyacımız var.

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Son dakika: Millilerimiz Bakü'de telafi peşinde! Şenol Güneş'ten sürpriz iki tercih: Merih ve Yusuf Yazıcı...
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