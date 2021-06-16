Son dakika: Millilerimiz Bakü'de telafi peşinde! Şenol Güneş'ten sürpriz iki tercih: Merih ve Yusuf Yazıcı...

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Bakü'deki izlenimlerini sabah.com.tr'ye anlattı. Şenol Güneş'in İtalya karşısındaki oyundan rahatsız olduğunu ifade eden Mehmet Özcan, Galler karşısında savunmadan hücuma rahat çıkmak için Kaan Ayhan tercihinin gelebileceğini belirtti. Son dakika bilgisine göre Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı bu akşam yedekler arasında yer alacak!
SON DAKİKA: ŞENOL GÜNEŞ MERİH VE YUSUF'U YEDEK BIRAKACAK!
Şenol Güneş, dün yaptığı basın toplantısında aynı kadroyla da çıkabileceğini savunmadan topla çıkabilmek için Kaan ve Ozan Kabak gibi isimleri de tercih edebileceğini belirtmişti.
Yusuf Yazıcı yerine Cengiz Ünder'in Merih Demiral yerine de Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor. Millilerimiz İtalya karşısındaki kötü oyunu unutturup Galler'i mağlup etmek istiyor. Galler maçının yanı sıra İsviçre ile İtalya arasındaki maç da çok kritik.
İŞTE MİLLİLERİMİZİN MUHTEMEL İLK 11'İ
TÜRKİYE
Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Kenan, Cengiz, Burak Yılmaz
GALLER
Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Ramsey, Morrell, James, Bale, Moore
Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, turnuvayı yerinde takip ediyor. Türkiye - İtalya maçını Roma'da takip eden Mehmet Özcan, bu akşamki Galler karşılaşmasını da Bakü'de izleyecek. Mehmet Özcan, milli takımda İtalya maçı sonrası bozulan morallerin yerine geldiğini tek hedefin Galler maçını kazanmak olduğunu belirtti.
'EN ÖNEMLİ MAÇ GALLER MAÇIYDI...'
'İtalya karşılaşması öncesinde favorinin İtalya olduğunu hepimiz biliyorduk. Beklenen bir mağlubiyetti, bizim için grubun en önemli maçı Galler karşılaşması. Galler, İsviçre'ye göre nispeten daha zayıf bir takım. Galler'i mağlup edersek İsviçre karşısına daha rahat çıkarız.'
'BU BİZİM AVANTAJIMIZ...'
'Galler çok hızlı bir takım. Ramsey hariç ilk 11'de sahaya çıkacak tüm İngiltere'de oynuyor. Bale, Allen ve Ramsey en kilit oyuncuları. Bir önceki turnuvada altın jenerasyonu yakalamışlardı bu açıdan biraz daha şanslıyız. Nispeten yaşlı bir kadroları var.'
İtalya karşısında sadece Burak Yılmaz'ın ayağına baktık. Hakan Çalhanoğlu da frikikleri etkili kullanıyor fakat bu maçta biraz daha organize oyuna ihtiyacımız var.