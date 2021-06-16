Son dakika: Millilerimiz Bakü'de telafi peşinde! Şenol Güneş'ten sürpriz iki tercih: Merih ve Yusuf Yazıcı...

'BU BİZİM AVANTAJIMIZ...'

'Galler çok hızlı bir takım. Ramsey hariç ilk 11'de sahaya çıkacak tüm İngiltere'de oynuyor. Bale, Allen ve Ramsey en kilit oyuncuları. Bir önceki turnuvada altın jenerasyonu yakalamışlardı bu açıdan biraz daha şanslıyız. Nispeten yaşlı bir kadroları var.'