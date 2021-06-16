ŞENOL GÜNEŞ: OYUNUMUZ DAHA GÜZEL OLACAK!

'Yaptığımız değişiklikler, hamle yapmamız gerektiği için. Oyuncuların eksikliklerinden değil. Merih de Yusuf da ellerinden geleni yaptı. Değişikliklerin nasıl yansıyacağını göreceğiz.

2020 Avrupa Şampiyonası'nın ikinci maçını oynayacağız. İlk maç düşündüğümüz gibi geçmedi. Galler maçını iyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz. Oyunumuzun daha güzel olacağını biliyoruz. İnşallah oyunumuz gibi alınan skor güzel olur.'