Bakü'de tek hedef galibiyet! İtalya karşısında deplasmanda oynayan millilerimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kendi sahasında oynayacak. Yaklaşık 25 bin kişi tribünlerde maçı takip ediyor. İtalya maçından farklı olarak Merih yerine Kaan, Yusuf yerine Cengiz forma giyiyor. Galler'de ise takımın en büyük kozu Gareth Bale...
Milli takımımızda yedek kulübesinde oyunun seyrini değiştirecek isimler de bulunuyor. Yusuf Yazıcı, Taylan, Orkun, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu gibi oyuncular yedekler arasında görev bekleyecek.
TÜRKİYE 0-0 GALLER
ENES ÜNAL, ABDÜLKADİR VE RIDVAN...
Şenol Güneş, Galler karşısında Enes Ünal, Abdülkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz'ı maç kadrosuna almadı. İtalya karşısında Rıdvan ve Abdülkadir'in yanı sıra Kerem de maç kadrosunda yoktu. Bu maç Kerem'in yerine Enes Ünal kadronun dışında kaldı.
ŞENOL GÜNEŞ: OYUNUMUZ DAHA GÜZEL OLACAK!
'Yaptığımız değişiklikler, hamle yapmamız gerektiği için. Oyuncuların eksikliklerinden değil. Merih de Yusuf da ellerinden geleni yaptı. Değişikliklerin nasıl yansıyacağını göreceğiz.
2020 Avrupa Şampiyonası'nın ikinci maçını oynayacağız. İlk maç düşündüğümüz gibi geçmedi. Galler maçını iyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz. Oyunumuzun daha güzel olacağını biliyoruz. İnşallah oyunumuz gibi alınan skor güzel olur.'
EURO 2020'de ilk maçlar geride kaldı. A Grubu'nda yer alan Galler, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Milli takımımız ise İtalya karşısında 3-0'lık bir mağlubiyet aldı.
GÖZLER CENGİZ ÜNDER VE HAKAN ÇALHANOĞLU'NDA!
Bu sezon Leicester City'de forma giyen fakat sakatlığı nedeniyle yüksek bir form grafiği yakalamakta zorlanan Cengiz Ünder, İtalya maçında oyuna girdikten sonra iyi bir performans göstermişti. Hakan Çalhanoğlu da Galler karşısında en önemli kozlarımızdan.
TRİBÜNLERDE BÜYÜK DESTEK!
Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda tribünler kırmızı beyaza boyandı! Türk taraftarlar milli takımımız desteklemek için stadyuma akın etti. İtalya'daki deplasmandan sonra Bakü'de kendi sahamızda oynayacağız.
İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci ve Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat da Bakü'de milli takımı destekliyor.