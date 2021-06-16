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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Trabzonspor’dan şike açıklaması

Trabzonspor’dan şike açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun şikeyle ilgili açıklamalarına Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yanıt vermesinin ardından bordo-mavili kulüp bir metin yayınladı. "Spor Disiplin Yargılaması ile Ceza Hukuku yargılamasının farklılığını algılayamayanlara ve kısa dönemli hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatmamızdır!" başlığı yer alan açıklamada, CAS'ın 2010- 11 sezonuna yönelik kararları şu ifadelerle yer aldı: "CAS, şike yapıldığı iddia edilen 5 maç ile ilgili olarak kendi değerlendirmesini yapacaktır. Türk Yargıtay'ı tüm kişileri aklasa dahi bu durum verdiğimiz kararı etkilemeyecektir. Nihai karar: CAS, davanın esasının Fenerbahçe'ye disiplin yaptırımı uygulaması gerektiğine karar vermiştir. CAS, Fenerbahçe'nin müsabakalarından iki yıl süre ile men edilmesine karar vermiştir."

SANKI KÖKLERIM BURALI'
Eski Trabzonsporlu oyuncu , ailesiyle birlikte 'a geldi. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret eden Portekizli, "Bu şehri o kadar benimsedim ki sanki köklerim buralı" diye konuştu.

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Trabzonspor’dan şike açıklaması
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