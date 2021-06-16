Trabzonspor’dan şike açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun şikeyle ilgili açıklamalarına Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yanıt vermesinin ardından bordo-mavili kulüp bir metin yayınladı. "SporDisiplin Yargılaması ile CezaHukuku yargılamasının farklılığınıalgılayamayanlara ve kısadönemli hafıza kaybı yaşayanlarahatırlatmamızdır!" başlığı yer alan açıklamada, CAS'ın 2010- 11 sezonuna yönelik kararları şu ifadelerle yer aldı: "CAS, şike yapıldığı iddia edilen 5 maç ile ilgili olarak kendi değerlendirmesini yapacaktır. Türk Yargıtay'ı tüm kişileri aklasa dahi bu durum verdiğimiz kararı etkilemeyecektir. Nihai karar: CAS, davanın esasının Fenerbahçe'ye disiplin yaptırımı uygulaması gerektiğine karar vermiştir. CAS, Fenerbahçe'nin UEFA müsabakalarından iki yıl süre ile men edilmesine karar vermiştir."
SANKI KÖKLERIM BURALI'
Eski Trabzonsporlu oyuncu Joao Pereira, ailesiyle birlikte Trabzon'a geldi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret eden Portekizli, "Bu şehri o kadar benimsedim ki sanki köklerim buralı" diye konuştu.