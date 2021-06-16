Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 Gruptan kaç takım çıkıyor? Türkiye’nin kalan maçları

A Milli Futbol Takımımız bugün Galler ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk maçında İtalya'ya 3-0'lık skorla mağlup olan milliler, Galler'e de kaybederek gruptan çıkma şansını bir hayli zora soktu. Türkiye'nin İsviçre ile oynayacağı son maç çok büyük öneme sahip oldu. Şimdi gözler grubun diğer maçı olan İtalya-İsviçre karşılaşmasında. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 Gruptan kaç takım çıkıyor? En iyi 3.'lük için nelere bakılacak? İşte detaylar;