Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 Gruptan kaç takım çıkıyor? Türkiye’nin kalan maçları

A Milli Futbol Takımımız bugün Galler ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk maçında İtalya'ya 3-0'lık skorla mağlup olan milliler, Galler'e de kaybederek gruptan çıkma şansını bir hayli zora soktu. Türkiye'nin İsviçre ile oynayacağı son maç çok büyük öneme sahip oldu. Şimdi gözler grubun diğer maçı olan İtalya-İsviçre karşılaşmasında. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 Gruptan kaç takım çıkıyor? En iyi 3.'lük için nelere bakılacak? İşte detaylar;
Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu
1- Galler / 4 puan
2- İtalya / 3 puan (1 maçı eksik)
3- İsviçre / 1 puan (1 maçı eksik)
4- Türkiye / 0 puan
Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak?
■ Takımlar arasındaki gol averajı
■ Takımlar arasında atılan gol sayısı
■ Gruptaki gol averajı
■ Grupta atılan gol sayısı
■ Fair-Play puanı
■ Elemeler genel sıralama
En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?
■ En çok puan toplayana
■ Gol averajına
■ Atılan gol sayısına
■ Fair-Play puanına
■ Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)
Türkiye gruptan nasıl çıkar?
İtalya'nın İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar kaderimizi belirleyecek. Eksi 5 averaj ise önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da İtalya-İsviçre ve diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak. (Fanatik)